Milojević ljut na zadnju liniju: "Imao sam velike zamjerke"!

Vladan Milojević je bio nezadovoljan nekim detaljima iz meča sa Seltikom u Ligi Evrope.

Crvena zvezda nije uspjela da iskoristi sve svoje prilike i dozvolila je Seltiku da povede na meču Lige Evrope, a na kraju je ipak poslije gola Marka Arnautovića bilo neriješeno. Vladan Milojević je poslije meča istakao da je taj gol u prvom poluvremenu bio neophodan za pobjedu.

"Šta je falilo, taj jedan gol. Nažalost nismo uspjeli,. Onda kada smo izašli iz jako nezgodne situacije kada je Seltik imao dvije-tri šanse gde je Mateuš sjajno reagovao, Očekivalo se da se tu prelomi, ali je Seltik tu dao gol. Pokazali smo karakter, izjednačili smo, a odna smo imali šanse. Pogotovo Mića, da je on tada dao gol, mislim da bismo pobijedili.

Nisu nas ni sa čim iznenadili, ali morali smo neke prinudne izmjene da pravimo na poluvrmeenu. Ipak zadovoljan sam, hvala navijačima i idemo dalje", rekao je na startu Vladan Milojević.

Šta se desio početkom drugog poluvremena?

"Jednostavno je bilo što smo se dogovorili da u takvim situacijama nema preuzimanja. Imao sam velike zamjerke na igrače iz zadnje linije. Morali su da preuzimaju igrače koji dolaze iz dubine. Pogađali su nas, dolazili u tajmingu da prave višak. Ipak je to Seltik, prvak svoje države, koji ima svoj kvalitet. Stvarno je Mateuš odbranio tri izvanredne šanse ako se ne varam. Opet smo primili gol koji smo mogli da ne primimo. Čekali smo tu jednu šansu, imali smo te neke prekide."

Tebo Učena je odlično debitovao

"Tebo je prvi put odigrao dijete, ja to konstantno pričam: Nažalost nemamo taj komfor. Mislim da je i Tomaš odigrao fenomenalnu utakmicu koji je došao prije dvije-tri nedelje. ozbiljnu minutaćžu je imao i Marko Arnautović koji je fenomenalno odigrao. Radonjić je tražio izmjenu na poluvremenu, ali radimo na tome", rekao je Vladan Milojević.

