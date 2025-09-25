"Arnautoviću se još igralo, ali žalim zbog druge stvari": Saša Janković objasnio gdje je Zvezda ispustila Seltik

Bivši trener Crvene zvezde analizirao je utakmicu Crvene zvezde protiv Seltika

Bivši trener FK Crvena zvezda Aleksandar Saša Janković analizirao je remi crveno-bijelih i Seltika u Ligi Evrope i u prvi plan stavio tri detalja. Prije svega, veliki doprinos i autoritet Marka Arnautovića, zatim nedovoljno iskorišten prostor koji je napadao Zvezdin rezervista Milson i pad samopouzdanja, a ne energije Zvezde početkom drugog dijela.

Prije svega, naglasio je da su razliku u igri Seltika napravila pojačanja koja su ovog ljeta došla u klub, pre svih desno krilo Benjamin Nigren (24) koji je stigao iz Nordsjelanda i uz njega rezervista Keleči Ihenačo (28), bivši napadač Sitija, Lestera, Sevilje i Midlsbroa. Uostalom, Šveđanin je i bio asistent za gol Nigerijca za Seltikovo vođstvo.

"Suštinsko je to pitanje. Upravi Seltika je spočitavana nedovoljna aktivnost u prelaznom roku, ali vidi se da direktnu ulogu u timu imaju upravo igrači koji su došli u ovom prelaznom roku - Nigren, Tunekti, Balikviša i Ihenačo, koji se pokazao kao majstor i pravi golgeter. Nigren se začuđujuće nameće kao gazda ovog tima na sredini terena sa velikim uticajem na igru. To je pun pogodak za njih, ova ekipa je još u procesu reglaže, još se vari bolna eliminacija od Kairata, ali biće sve bolji i bolji tokom sezone, jer se igrači koji su dovedeni pokazuju kao prava pojačanja", rekao je Janković on za Radio-televiziju Srbije.

"Po Arnautoviću se vidjelo da je htio da ostane"

Da li je bila dobra izmjena Arnautović za Kataija u 75. minutu?

"Prema njegovoj reakciji, Arnautovićevoj, vidjelo se da mu je stalo da ostane na terenu, dobro se osjećao, postigao je gol. Svojim gestikulacijama i autoritativnim postavljanjem prema protivničkim igračima uspostavio je i dobru energiju sa publikom. Ipak, ta odluka pripada treneru, jer ona dolazi u odmakloj fazi utakmice, 75. minut, imao je velike napore, pa je bila procjena da Duarte može više da pruži i zato je on ostao"

Iz trenerskog ugla, Janković je želio da priča o drugoj stvari - uticaju na igru Zvezdinog desnog krila Milsona, koji je u 46. minutu zamijenio Nemanju Radonjića, ali nije napravio uticaj na igru.

"Milson imao pola sata prostora"

"Trenerski, moja žal ostaje zbog nedovoljnih situacija 'jedan na jedan' Milsona i Kirana Tirnija (lijevog beka Seltika). Tirni se polako gasio dok je meč odmicao. On je odličan igrač koji dolazi iz duge pauze, igrao je prije tri dana 90 minuta u Kupu i to je bila prva cijela utakmica za njega posle jako dugog perioda. Video se kod njega energetski pad, defanzivno je počeo da trpi i ostavio je prostor Milsonu. Ofanzivno se skroz isključio. Postojao je tu prostor od 25-30 minuta Tirnijevog energetskog stanja koje je Milson mogao da naplati".

"Što se tiče izmjena, mogu se uvijek tumačiti ovako i onako, mi ne znamo njihovu komunikaciju na terenu i nezahvalno je pričati zašto je neko izašao", dodao je Janković.

Šta se desilo Zvezdi od 45. do 60. minuta? Zašto je ušla lošije u drugo poluvrijeme i dopustila Seltiku da u tom periodu stvara šanse i povede? Janković je objasnio da ta situacija nema veze sa energijom.

"To nije pad energije, već samopouzdanja"

"Ne bih to stavio pod energiju, više bih apostrofirao timski pad samopouzdanja, koji se aktivirao velikom šansom Nigrena i maestralnom odbranom Mateusa. Osjetio je Seltik da je Zvezda lomljiva, pritisnuo jače i iz tog pritiska došle su dvije šanse Ihenača i gol. Bio je to period traženja, male sumnje i na ovom nivou to se skupo plaća. Vidjeli smo Učenu, u par situacija mu je zafalilo pola koraka, to je razlika između nivoa sa kojeg je došao u Zvezdu, i Lige Evrope. Ne samo gol, ne samo šansa Ihenača kada je ušao ispred njega, ni posljednja šansa Ihenača. To su situacije u kojima ekipa može da reaguje kolektivnim gubitkom samopouzdanja".

Na kraju želio je Janković da naglasi i doprinos obojice golmana, Zvezdinog Mateusa i Seltikovog Kaspera Šmajhela.

"Apsurd je da u jednoj utakmici za gledanje moramo da apostrofiramo golmane, međutim moramo istaći Šmajhela koji je uzimao malo više rizika i Rodriga koji je bio maestralan".

