Svi igrači Zvezde su istakli golmana Mateuša Magaljaeša kao heroja na meču sa Seltikom u Ligi Evrope.
Crvena zvezda je startovala u Ligi Evrope remijem sa Seltikom 1:1, a nakon Timija Maksa Elšnika i trenera Vladana Milojevića stvoje utiske o meču dali su i ostali fudbaleri Crvene zvezde. Iskusni defanzivac Miloš Veljković je kao i Elšnik istakao Mateuša kao heroja tima.
"Mislim da smo boili bolji sa loptoim u prvom poluvremenu, da smo kontrolisali utakmicu. U drugom poluvremnu smo izgubili neke lopte i lošiji smo bili u tranziciji i ušli smo u neke probleme,Mateuš je nekoliko puta fenomenalno reagovao i spasio nas je", rekao je Veljković koji se osvnruo i na saradnju sa mladim Tebom Učenom.
"Mislim da nije lako kad mijenjaš partnera, mislim da je odradio dobar posao i kao što kažem mislim da smo defanzivno stajali ok. Drugo poluvrijeme je teže bilo zbog tranzicija. Sa loptom možemo još bolje", naglasio je on.
Hendel: Ovo odlučuju detalji
Svi igrači Zvezde složni, samo jedan je heroj na Marakani: Bio je fenomenalan, spasio nas je
Još jedna jako dobar meč za Crvenu zvezdu odigrao je vezista Tomaš Hendel. Bio je zadovoljan prikazanim poslije utakmice i naglasio je da će tim uspjeti da dođe do pobjeda
"Bila je vrlo intenzivna zahtjevna utakmica. Igrali smo sa jako dobrim timom. Napravili smo mnogo šansi u prvom poluvremenu. Ukupno je bila ovo dobra utakmica i dobra utakmica za navijače. Ovo je bio moj prvi evropski meč u ovakvoj atmosferi i oduševljen sam kako to izgleda.
Kao što znamo ovakve utakmice odlučuju detalji. Da imamo bolje defanzivne tranzicije, treba da napravimo male promjene u posljednjoj trećini terena. Ovo je dobra premijera u Ligi Evrope", zaključio je on.