Šta se desilo sa Nemanjom Radonjićem protiv Seltika? Vladan Milojević odmah otkrio

Autor Dragan Šutvić
0

Nemanja Radonjić je sam tražio da nausti igru na meču sa Seltikom. Izdržao je jedno poluvrijeme nakon odlične role sa klupe na "vječitom derbiju".

Crvena zvezda Seltik

"Nisu nas ni sa čim iznenadili, ali morali smo neke prinudne izmjene da pravimo na poluvremenu", rekao je trrener Crvene zvezde Vladan Milojević na početku svog obraćanja medijima poslije remija sa Seltikom.

Iako na startu nije imenovao ko je tražio izmjenu, jasno je bilo da je u pitanju Nemanja Radonjić koga je na poluvremenu zamijenio Felsio Milson. S obzirom na mršav učinak angolskog fudbalera, mnogi su posijle meča žalilo što Radonjić nije mogao više i duže. 

"Radonjić je tražio izmjenu na poluvremenu, ali radimo na tome", istakao je kasnije Vladan Milojević i otkrio da je baš Radonjića morao da izvede. 

Šta se dešava sa Nemanjom Radonjićem?

Nemanja Radonjić je protiv Seltika počeo meč i morao je napolje poslije 45 minuta. U "vječitom derbiju" je ušao posle sat vremena igre i prelomio je meč golom. Protiv Železničara iz Pančeva igrao je 26 minuta, sa Novim Pazarom je počeo meč, pa je izašao poslije 63 minuta, a sa Pafosom na Kipru je 35 minuta bio na terenu.

Sveukupno ove sezone ima 202 minuta i za to vrijeme dva gola - po jedan Partizanu i Železničaru u goleadi. Sada kada je jasno da će Marko Arnautović igrati u špicu, a ne na krilu djeluje da mu se otvara mesto na desnoj strani terena ispred Milsona, ali mora da bude spremniji.

Izlazak fudbalera Crvena zvezda - Seltik
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

