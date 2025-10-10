Arnautović plakao od sreće, a "najveći Austrijanac" ga ponizio: "Dao si golove pica-majstorima"

Izgleda da "najvećem Austrijancu" Toniju Polsteru nije prijalo što je Srbin oborio rekord.

Marko Arnautović postigao je četiri gola za Austriju u pobjedi nad San Marinom 10:0 (6:0) i tako je postao najbolji strijelac u istoriji ovog nacionalnog tima. Kraj imena jednog Srbina iz Beča stajaće da je rekorder Austrije za koju je odigrao 128 utakmica i postigao 45 golova, zbog čega je vrlo emotivno reagovao kada se utakmica završila.

"Marko, Marko" skandiralo je više od 35 hiljada navijača u Beču i bodrilo ga da obori ovaj rekord Tonija Polstera i uspio je u tome, a potom nije mogao da zadrži emocije kada je stao pred TV kamere jer je prethodno zagrlio oca Tomislava.

"Nažalost, moja deca i supruga nisu ovdje. Moja majka je takođe kod kuće. Ali moj otac i brat su ovdje. Ovaj rekord posvećujem svojoj porodici. Bez njih više ne bih bio ovdje. Hvala svim Austrijancima i navijačima koji su me uvijek podržavali. Ne samo zbog rekorda. Poslije toliko vremena, ovakve emocije su neverovatne za mene...", rekao je napadač Crvene zvezde poslije ispisivanja istorije.

"Takođe, ogromno hvala i veliko poštovanje za Tonija Polstera. Čast mi je što sam s njim vodio ovu ‘bitku’ toliko dugo. Toni, želim tebi i tvojoj porodici sve najbolje. Nadam se da ćemo nekad popiti piće zajedno", dodao je on.

Naravno, neće se Marko Arnautović zaustaviti na ovome i cilj mu je da sa Austrijom ode na Svjetsko prvenstvo iduće godine, ali to neće biti lako. Austrija je prva u svojoj grupi sa 15 bodova, ali mora još da pazi na Bosnu i Hercegovinu koja ima dva manje, kao i meč više.

Polsteru, kakva je ovo čestitka?

Toni Polster je čestitao Marku Arnautoviću na rušenju njegovog rekorda, međutim iz njegovih riječi isijava nezadovoljstvo. Mogao je mnogo bolje da sroči "čestitku" od ovoga...

"Čestitam, Marko. Želim mu sve najbolje i još mnogo uspjeha. Marko je odigrao mnogo više mečeva za reprezentaciju nego ja. Uvijek je bio u formi, uvijek spreman za nacionalni tim. Što se tiče San Marina, to nije reprezentacija, to je izbor pica-majstora. Mislim da u moje vrijeme nije postojala tako loša reprezentacija", dodao je Polster.

Toni Polster je inače nekadašnji napadač Austrije Beč, Torina, Sevilje, Logronjesa, Rajo Valjekana, Kelna, Borusije Menhengladbah i Austrije Salcburg, a za državni tim je igrao od 1982. do 2000. i dao je 44 gola na 95 nastupa.