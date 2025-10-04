"Polomio je potkoljenicu": Zvezda saopštila loše vijesti o Babiki, poznato koliko neće igrati

Crvena zvezda na duže vrijeme ostaje bez Šavija Babike.

Crvena zvezda će na duže staze biti bez Šavija Babike, potvrdio je klub. Njega nije bilo u sastavu Zvezde još od revanš meča s Pafosom i o njegovom zdravstvenom stanju se do sada malo znalo, a najvjerovatnije je da ga nećemo vidjeti uopšte više u ovoj kalendarskoj godini.

Šavi Babika ima prelom potkoljenice (fibule) i ta povreda nastala je dan pred utakmicu protiv Porta, s tim da Gabonca nije bilo već mjesec dana u sastavu Vladana Milojevića.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je fudbaler naše ekipe Šavi Babika doživio povredu dan pred put u Porto i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću za predstojeće mečeve. Naime, Babika je doživio prelom fibule. Pred Zvezdinim fudbalerom je pauza do dva mjeseca, nakon čega se očekuje da će biti u konkurenciji za tim. Babiki želimo brz i uspješan povratak na teren!", navodi se u saopštenju kluba.

Podsjetimo, Babika je ovog leta stigao u Zvezdu iz Tuluza za oko četiri miliona evra i do sada je odigrao pet utakmica i nije upisao niti gol ili asistenciju.

Usljed njegove povrede šansu na desnom krilu dobio je mladi Luka Zarić koji je već i počinjao mečeve za Zvezdu.

