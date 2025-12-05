"Normalno da Zvezda želi osvetu": Miroslav Tanjga zna šta Vojvodinu čeka na Marakani

Miroslav Tanjga govorio je na konferenciji za medije pred meč Crvene zvezde i Vojvodine u Beogradu.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda i Vojvodina sastaju se u nedjelju od 17 časova u derbiju 18. kola Superlige. U prvom susretu na "Karađorđu", Vojvodina je slavila u nadoknadi vremena 3:2, dok će sada u Zvezdi sigurno spremati "osvetu", a posebno im je važno da se dobro pripreme za meč sa Šturmom u Ligi Evrope.

"Utakmica u Beogradu je derbi za nas, najveći koji mi imamo. Zvezda je ekipa koja igru Ligu Evrope, koja je i više nego dobra za našu ligu i ide im dobro u posljednje vrijeme. S druge strane, imali su i te neke sportske sreće protiv Čukaričkog, gdje su iz prosječne igre došli do pobjede. To su neke stvari koje smo primijetili i u našoj analizi moramo sve da uzmemo u obzir...", rekao je Miroslav Tanjga pred utakmicu u Beogradu.

Kako je rekao trener Vojvodine, neće moći da računa na Etu i Uroša Nikolića, a uprkos tome što se njegova ekipa izuzetno namučila da pobijedi drugoligaša OFK Vršac - ubijeđen je da može da opet pokaže dobru igru protiv Zvezde.

Pričate o Rosiću, a o Mateusu? "Ako ste gledali jučerašnji meč Crvene zvezde, Čukarički je imao tri zicera, a o tome niko ne priča. Zvezda je na kraju pobijedila 3:0. Propuste pravi i Mančester siti i Real Madrid, ali mi radimo na analizi i na stvarima koje moramo da ispravimo. Mi zato i imamo golmana Rosića na golu, da spriječi takve šanse. Moramo da svedemo greške na minimum. Tačno je da smo u dvije, tri situacije loše bili postavljeni i u veznom redu i u samom napadu. Moramo da budemo kompaktni u presingu. Radimo na tome i to je deo igre. Ko manje greši, taj je pobjednik", rekao je Tanjga.

"Slažem se da im je poraz teško pao, s obzirom na to da su vodili 2:0 na poluvremenu. Poslije toga ne možeš da budeš zadovoljan i normalno je da želiš osvetu. Ta utakmica bila je nedavno, i već stiže nova i siguran sam da će među njima biti dodatnog motiva da nam se oduže. To je legitimno i ja to poštujem. Zvezdi taj meč znači, jer u slučaju da mi pobijedimo, približićemo im se na tabeli, a može da ih prestigne i Partizan. Svi mi želimo da na pauzu odemo sa što većim brojem bodova. Igrači su svjesni kakav je ovo derbi, pitaće se i Zvezda, vidjećemo ko će više da želi pobjedu", rekao je Tanjga i dodao:

"Sigurno da će oni imati motiv. I mi kada izgubimo neku utakmicu, kada igramo drugi meč, kažemo da moramo da im se revanširamo. Zvezda uvijek igra na pobjedu, motiva imaju na pretek, ali imamo ih i mi. Idemo sa vjerom u sebe. Ako nas pobede, čestitaćemo, kao što su oni nama nakon prošle utakmice. Ja vjerujem u pozitivan rezultat".

Kako je rekao Tanjga, Vojvodina uvijek ide na pobjedu, ali postoje utakmice u kojima se pita i protivnik. Njegov plan je da niko od njegovih fudbalera ne ponese bijelu zastavu, pošto ne odlaze u Beograd da se sramote.

"Mi uvijek idemo na pobjedu. Pokazali smo da možemo i da pobijedimo svakog, ali i da izgubimo od svakog. Ne predajemo se, hoćemo da odigramo što bolje i da potom na kraju svedemo računa. Ako budemo jako dobri, pobijedimo, ako budemo loši, zna se šta je", naglasio je on.

Utakmica Crvena zvezda - Vojvodina na programu je u nedjelju od 17 časova uz direktan prenos na kanalu Arena premium 1.