"Javnost je protiv nas, srećni ste kad izgubimo": Miroslav Tanjga podigao buru u srpskom fudbalu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga tvrdi da je javnost protiv njegovog kluba.

Miroslav Tanjga poručio je svojim fudbalerima da ne želi da budu "uspavani" kao protiv Radnika i poslušali su ga. "Lale" su slavile u vojvođanskom derbiju protiv Spartaka (2:0) golovima Dragana Kokanovića i Milutina Vidosavljevića, čime je opet izvršen pritisak na Crvenu zvezdu i Partizan.

"Prekinuli smo ovu tradiciju, ali smo isto tako u prošlom kolu izgubili u Surdulici, gdje nismo izgubili nekoliko godina, pa smo tako sada i pobijedili. Nama je ova utakmica bila teška sa psihološkog aspektu, igrači su bili pod pritiskom da se ovaj meč mora dobiti. Javnost je bila protiv nas, mjeri nam se svaka sitnica, kako radimo i kako treniramo, kao da su ljudi nekad srećni kada izgubimo. Time je ova pobjeda još značajnija", naglasio je trener Vojvodine poslije utakmice.

"Osvojili smo tri boda koja nas drže u borbi za drugo, pa i za prvo mjesto. Nadam se da će nam se vratiti povrijeđeni i kažnjeni igrači, pa ćemo biti još jači. Moramo da izvučemo nove pouke, opet smo i danas imali loše trenutke poslije vođstva i na tome moramo da radimo i radićemo", dodao je šef stručnog štaba novosadskog kluba.

U narednom kolu Vojvodina gostuje Crvenoj zvezdi, u nedjelju od 16 časova, a prethodno u srijedu od 13 časova gostuje OFK Vršcu u osmini finala Kupa Srbije.







