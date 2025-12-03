Makazice u 100. minutu za prolaz Vojvodine: Damjan Đokanović (17) izveo majstoriju u Vršcu

Pogledajte gol Damjana Đokanovića kojim je Vojvodina pobijedila OFK Vršac i prošla u četvrtfinale Kupa Srbije.

Izvor: TV Arena sport

FK Vojvodina prošla je u četvrtfinale Kupa Srbije i to uz mnogo problema. Mučile su se "lale" na gostovanju OFK Vršcu, na teškom terenu gdje je bilo teško stvoriti prilike, a posljednju na meču prije izvođenja penala - iskoristio je mladi napadač Damjan Đokanović (17).

U tačno 100. minutu utakmice, odnosno u desetom minut nadoknade drugog dijela, Đokanović je makazicama postigao gol sa pet metara i tako obezbijedio prolaz Vojvodini u narednu fazu. Pogledajte taj gol:

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2

Gol je pao poslije kornera Dragana Kokanovića, igrača koji je odlučio prethodni meč Vojvodine u prvenstvu protiv Spartaka, kada je prvo štoper Kolins Sinčendže prebacio loptu, a Đokanović je na atraktivan način sproveo u mrežu Lazina. U tom trenutku igrači Vojvodine su tražili i jedanaesterac zbog igranja rukom, ali gol je bio još bolji epilog čitave situacije.

Dvostruki uzastopni finalista Kupa Srbije provukao se "blijedom partijom" uz gol svoje mlade nade Đokanovića, kome je ovo prvi seniorski gol, što je veliko upozorenje uoči utakmice sa Crvenom zvezdom na stadionu "Rajko Mitić" tokom vikenda.

Vojvodina je inače povela golom Milutina Vidosavljevića iz 19. minuta, čime je ovaj mladi reprezentativac Srbije nastavio seriju od vikenda, da bi Nikola Lainović donio izjednačenje OFK Vršcu na "Gradskom stadionu" u nadoknadi prvog dijela. Tako se skroz promijenio plan u drugom poluvremenu i Vojvodina je morala da napadne mnogo čvršće, ali nije pokazala kvalitet sve do nadoknade vremena.

Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije obezbijedio je danas i Grafičar koji je, iako drugoligaš, danas ostavio daleko bolji utisak protiv blijedog Radničkog iz Niša - jednog od glavnih kandidata za ispadanje. Het-trikom Veljka Vukojevića "grafosi" su slavili 3:0.