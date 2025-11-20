Crvena zvezda opet gostuje trećeligašu u Kupu Srbije: Evo parova osmine finala

Nakon žrijeba za osminu finala Kupa Srbije znamo da će Crvena zvezda igrati protiv Budućnosti iz Dobanovaca.

Kompletirana je prva runda Kupa Srbije, a dan nakon što je Crvena zvezda u Rumi savladala Sloven (2:0) određeni su i parovi osmine finala u ovom takmičenju. Petostruki uzastopni osvajač ponovo će na gostovanje trećeligašu, pošto je Crvenu zvezdu žrijeb poslao u Dobanovce, gdje je čeka Budućnost.

Selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić izvlačio je parove Kupa Srbije u osmini finala i može se reći da je crveno-bijelima donio sreću, jer je Zvezdu poslao na jednog od samo dva preostala trećeligaša u takmičenju. Drugi trećeligaš je kruševački Trajal koji će gostovati u Pančevu, a zanimljivo je da u ovoj rundi nećemo imati nijedan međusobni meč timova iz srpske Superlige.

Parovi osmine finala Kupa Srbije:

Mačva - IMT

Spartak - Zemun

Novi Pazar - Dubočica

Grafičar - Radnički Niš

Borac - Jedinstvo

Železničar - Trajal

Vršac - Vojvodina

Budućnost Dobanovci - Crvena zvezda

Mečevi osmine finala Kupa Srbije igraće se trećeg decembra. Možda u tom terminu neće moći da se igra meč Budućnosti i Crvene zvezde, pošto je planirano da aktuelni šampion tada nadoknadi ranije odloženu prvenstvenu utakmicu protiv Čukaričkog.

