Crvena zvezda opet gostuje trećeligašu u Kupu Srbije: Evo parova osmine finala

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nakon žrijeba za osminu finala Kupa Srbije znamo da će Crvena zvezda igrati protiv Budućnosti iz Dobanovaca.

zrijeb za kup srbije osmina finala Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kompletirana je prva runda Kupa Srbije, a dan nakon što je Crvena zvezda u Rumi savladala Sloven (2:0) određeni su i parovi osmine finala u ovom takmičenju. Petostruki uzastopni osvajač ponovo će na gostovanje trećeligašu, pošto je Crvenu zvezdu žrijeb poslao u Dobanovce, gdje je čeka Budućnost.

Selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić izvlačio je parove Kupa Srbije u osmini finala i može se reći da je crveno-bijelima donio sreću, jer je Zvezdu poslao na jednog od samo dva preostala trećeligaša u takmičenju. Drugi trećeligaš je kruševački Trajal koji će gostovati u Pančevu, a zanimljivo je da u ovoj rundi nećemo imati nijedan međusobni meč timova iz srpske Superlige.

Parovi osmine finala Kupa Srbije:

  • Mačva - IMT
  • Spartak - Zemun
  • Novi Pazar - Dubočica
  • Grafičar - Radnički Niš
  • Borac - Jedinstvo
  • Železničar - Trajal
  • Vršac - Vojvodina
  • Budućnost Dobanovci - Crvena zvezda

Mečevi osmine finala Kupa Srbije igraće se trećeg decembra. Možda u tom terminu neće moći da se igra meč Budućnosti i Crvene zvezde, pošto je planirano da aktuelni šampion tada nadoknadi ranije odloženu prvenstvenu utakmicu protiv Čukaričkog.

00:30
Radost posle gola Crvena zvezda - Lil
Izvor: Kurir
(MONDO)

