Crvena zvezda opet gostuje trećeligašu u Kupu Srbije: Evo parova osmine finala

Nakon žrijeba za osminu finala Kupa Srbije znamo da će Crvena zvezda igrati protiv Budućnosti iz Dobanovaca.
Kompletirana je prva runda Kupa Srbije, a dan nakon što je Crvena zvezda u Rumi savladala Sloven (2:0) određeni su i parovi osmine finala u ovom takmičenju. Petostruki uzastopni osvajač ponovo će na gostovanje trećeligašu, pošto je Crvenu zvezdu žrijeb poslao u Dobanovce, gdje je čeka Budućnost.
Selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić izvlačio je parove Kupa Srbije u osmini finala i može se reći da je crveno-bijelima donio sreću, jer je Zvezdu poslao na jednog od samo dva preostala trećeligaša u takmičenju. Drugi trećeligaš je kruševački Trajal koji će gostovati u Pančevu, a zanimljivo je da u ovoj rundi nećemo imati nijedan međusobni meč timova iz srpske Superlige.
Parovi osmine finala Kupa Srbije:
- Mačva - IMT
- Spartak - Zemun
- Novi Pazar - Dubočica
- Grafičar - Radnički Niš
- Borac - Jedinstvo
- Železničar - Trajal
- Vršac - Vojvodina
- Budućnost Dobanovci - Crvena zvezda
Mečevi osmine finala Kupa Srbije igraće se trećeg decembra. Možda u tom terminu neće moći da se igra meč Budućnosti i Crvene zvezde, pošto je planirano da aktuelni šampion tada nadoknadi ranije odloženu prvenstvenu utakmicu protiv Čukaričkog.
