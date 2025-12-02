logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Japanac se srušio na meču Kupa Srbije: Dobio udarac u glavu, saigrači mu vadili jezik i zvali ljekare

Japanac se srušio na meču Kupa Srbije: Dobio udarac u glavu, saigrači mu vadili jezik i zvali ljekare

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Japanac koji nastupa za Trajal iz Kruševca Ju Horike na kratko je ostao bez svijesti na meču Kupa Srbije. Srećom, sa njim je na kraju sve bilo u redu.

Japanski fudbaler pao u nesvijest na utakmici Kupa Srbije Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Videli smo dramatičnu scenu na kraju prvog poluvremena meča osmine finala Kupa Srbije između Železničara iz Pančeva i Trajala iz Kruševca. U nadoknadi vremena Ju Horike je pao u nesvijest.

Japanac koji nastupa za Trajal je ušao u blok i pokušao je da izblokira šput napadača rivala Nikole Jovanovića. Uspio je, ali ga je lopta pogodila pravo u glavu, a onda smo gledali dramatične scene.

Izgubio je svijest Horike, a saigrači su odmah dotrčali i izvadili mu jezik iz usta. Zaustavljen je meč, medicinske službe su se pojavile na terenu, ali na sreću nije bilo nikakvih ozbiljnijih posljedica. Pogledajte ovu dramatičnu scenu:

Pogledajte

00:52
Igrač pao na meču Železničar Trajal
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Nastavljen je meč na kome do tada nije bilo golova, ali je golman Železničara Ognjen Lukić dobio crveni karton i tako podigao šanse niželigaša iz Kruševca da prođe još jedno kolo. Što se tiče Jua Horikea on je na početku drugog dijela igre već u 47. minutu pao na zemlju i morao je napolje. Zamenio ga je Dušan Punoševac, pošto trener Kruševljana Dejan Branković nije više htio da rizikuje sa Horikeom. Dobio je Japanac aplauz na stadionu nakon odlaska sa terena. 

Ju Horike ima 24 godine, visok je 182 centimetra i igra na poziciji defanzivnog veznog. Nakon srednje škole došao je u Crnu Goru. Igrao je za OFK Titograd, Bokelj, Ibar, Zetu, Igalo i Otrant prije dolaska u Srbiju. Prošle godine je igrao za Dubočicu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC