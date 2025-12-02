Japanac se srušio na meču Kupa Srbije: Dobio udarac u glavu, saigrači mu vadili jezik i zvali ljekare

Japanac koji nastupa za Trajal iz Kruševca Ju Horike na kratko je ostao bez svijesti na meču Kupa Srbije. Srećom, sa njim je na kraju sve bilo u redu.

Videli smo dramatičnu scenu na kraju prvog poluvremena meča osmine finala Kupa Srbije između Železničara iz Pančeva i Trajala iz Kruševca. U nadoknadi vremena Ju Horike je pao u nesvijest.

Japanac koji nastupa za Trajal je ušao u blok i pokušao je da izblokira šput napadača rivala Nikole Jovanovića. Uspio je, ali ga je lopta pogodila pravo u glavu, a onda smo gledali dramatične scene.

Izgubio je svijest Horike, a saigrači su odmah dotrčali i izvadili mu jezik iz usta. Zaustavljen je meč, medicinske službe su se pojavile na terenu, ali na sreću nije bilo nikakvih ozbiljnijih posljedica. Pogledajte ovu dramatičnu scenu:

Nastavljen je meč na kome do tada nije bilo golova, ali je golman Železničara Ognjen Lukić dobio crveni karton i tako podigao šanse niželigaša iz Kruševca da prođe još jedno kolo. Što se tiče Jua Horikea on je na početku drugog dijela igre već u 47. minutu pao na zemlju i morao je napolje. Zamenio ga je Dušan Punoševac, pošto trener Kruševljana Dejan Branković nije više htio da rizikuje sa Horikeom. Dobio je Japanac aplauz na stadionu nakon odlaska sa terena.

Ju Horike ima 24 godine, visok je 182 centimetra i igra na poziciji defanzivnog veznog. Nakon srednje škole došao je u Crnu Goru. Igrao je za OFK Titograd, Bokelj, Ibar, Zetu, Igalo i Otrant prije dolaska u Srbiju. Prošle godine je igrao za Dubočicu.

