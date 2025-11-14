Reprezentativac Srbije teško povrijeđen u Engleskoj

Zbog povrede u Engleskog reprezentativac Ivan Ilić bi mogao dugo da pauzira.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske (2:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a na ovom meču ostala je bez jednog od najboljih igrača. Već u prvom dijelu susreta novi selektor Veljko Paunović morao je da pravi izmjenu, jer se povrijedio Ivan Ilić. Vezni fudbaler ostao je da leži na ivici kaznenog prostora, a po njegovoj gestikulaciji bilo je očigledno da su bolovi jaki.

Njemu je proklizala noga nakon što je stigao do lopte, a ljekarski tim je odmah pokazao da će morati da se napravi izmjena. Po riječima selektora Paunovića, djeluje da je Ivan Ilić teže povrijeđen i da ga očekuje duža pauza. Nadamo se da to nije tačno, ali ćemo prave informacije imati tek nakon dodatnih pregleda koji će biti obavljeni.

"Počeli smo sa Ilićem, izleda da je povrijeđen ozbiljnije, mora da radi magnetnu rezonancu. Osjetio je bol u lijevom koljenu, puklo je nešto unutra, prve impresije nisu dobre, ali moramo da čekamo rezultate poslije MRI", rekao je selektor Veljko Paunović na konferenciji za medije nakon utakmice.

Ilić je zbog problema sa povredom propustio mečeve reprezentacije Srbije u oktobru, a imao je problema i krajem septembra, kada je nije nastupio na dva meča Torina. Tokom sezone 2024/25 propustio je čak 20 utakmica, a više od 100 dana bio je van trenažnog procesa. Kada bismo računali posljednjih pet sezona. Ilić zbog povrede nije nastupio na 56 mečeva.

