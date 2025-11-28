Kraj sage oko Veljka Paunovića: Ovaj potez selektora Srbije sve govori

Veljko Paunović stigao je u Beograd i očekuje se da pruži ruku čelnicima FSS-a.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Selektor Srbije Veljko Paunović stigao je u Beograd gdje bi zvanično trebalo da potpiše dugoročni ugovor sa FSS-om. On je u društvu Branka Radujka i Vladimira Matijaševića gledao utakmicu Čukarički - IMT na Banovom brdu.

Ovakav epilog se mogao naslutiti dan nakon pobjede protiv Letonije na kraju neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Naravno, njemu je pripao samo "vruć krompir" nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija. Paunović je najavio dugoročni saradnju na Instagramu po završetku kvalifikacija.

"Oduvijek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom povjerenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila. Fudbal me je ponovo odveo tamo gdje sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gdje mu je mjesto. Vidimo se uskoro!", objavio je Paunović i ispunio obećanje.

Tim povodom se ranije oglasio i predsjednik FSS-a Dragan Džajić. On je u izjavi za "Sportski žurnal" istakao da što se tiče rukovodstva Saveza sve jasno: "Što se nas tiče, nema nikakvog spora - želimo Veljka Paunovića za selektora". Izgleda da je došlo vrijeme za konačan sastanak...