"U posljednjih nekoliko sati pregovaraju": Španski velikan krenuo po Dušana Vlahovića

I dalje je neizvjesno šta će biti sa Dušanom Vlahovićem. Igor Tudor ga još ne otpisuje, navijači su bijesni na njega, a navodno srpski napadač čeka zadovoljavajuću ponudu. Bilo ih je pregršt, ali najveći problem prave Vlahovićeva velika potraživanja. U posljednjih nekoliko sati došlo je do intenzivnih pregovora između torinskog velikana i Atletiko Madrida.

Kako prenosi italijanska "Gazeta", Atletiko Madrid se raspituje za Vlahovića i on bi predstavljao zamjenu za Aleksandera Sorlota koji je na izlaznim vratila kluba. U narednim satima se očekuju nove informacije, ali liči kao da bi to mogla da bude priča u kojoj bi se pronašao Dušan Vlahović.

Njegovo nezadovoljstvo je sve veće, navijači mu zvižde i kada promašuje i kada pogađa, tako da je rastanak sve izvjesniji. Navodno je Srbin razmatrao ostanak do kraja ugovora, čime bi zaradio dodatnih 12 miliona u dresu "stare dame". Pitanje je samo da li je Vlahović spreman toliko da rizikuje.

Ko je sve u igri?

Jedno vrijeme se Milan spominjao kao najveći favorit za njegov potpis, ali došlo je prekida u pregovorima. Nije tajna da je Vlahović meta klubova iz Azije, a navodno su se interesovali i Njukasl i Barselona. Sportski sektor, kao ni Igor Tudor ne isključuju opciju da napadač ostane, pošto njegove igračke karakteristike odgovaraju stilu koji forsira trener Juventusa.