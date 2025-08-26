"Ne, hvala": Dušan Vlahović ponuđen premijerligašu, tek je treća opcija

Saga oko transfera Dušana Vlahovića i dalje traje.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

I dalje je neizvesna sudbina srpskog napadača Dušana Vlahovića u Juventusu. Navijači mu zvižde, on profesionalno radi svoj posao, Igor Tudor ga nije sto odsto otpisao, ali je transfer i dalje najrealnija opcija. Kako javljaju italijanski mediji Vlahović je ponuđen Njukaslu.

Aleksandar Isak je već neko vrijeme na meti Liverpula, pa bi Vlahović bio alternativa na "Sent Džejms Parku" ako se ovaj transfer obistini. Trenutno je situacija poprilično turbulentna, Isak nije igrao na premijeri u Premijer ligi protiv Liverpula, što je bio signal da će njegov prelazak biti uskoro ozvaničen, međutim, sve se zakomplikovalo.

"Svrake" su objavile saopštenje u kome navode da je dobrodošao u prvi tim kada bude za to spreman, uprkos tome što je napadač zatražio da napusti klub. Kada saznamo kraj ove sage, vjerovatno ćemo znati i sudbinu Dušana Vlahovića, makar u ovoj epizodi.

Prema ranijim informacijama, Juventus očekuju zaradu od oko 30 miliona evra i nada se da će neko izdvojiti ovu sumu uz ispunjenje zahtjeva samog igrača. Tako bi se torinski velikan oslobodio ogromne plate Srbina koja u posljednjoj godini iznosi 12 miliona evra.

Kako se navodi, u Njukaslu nisu trenutno spremni da plate toliko, a nije poznato da li je Vlahović zainteresovan za ovaj korak u karijeri i da naredne sezone igra u Premijer ligi.

Njukasl je i dalje zainteresovan za Joanea Visu iz Brentforda i spreman je da da drugu ponudu za Jorgena Štrand-Larsena iz Vulvsa, iako Vulvsi tvrde pazar. Izgleda da Vlahović ostaje tek treća i najskuplja opcija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!