Kad ne ide Vlahovića, ne ide ni Juventus: Mršav remi "stare dame" u Veroni

Kad ne ide Vlahovića, ne ide ni Juventus: Mršav remi "stare dame" u Veroni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Domaćin je bio konkretniji i bliži trijumfu, ali pobjednika na "Bentegodiju" nije bilo.

Dušan Vlahović Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Verona je prvi tim koji je u novoj sezoni uspio da ostane neporažen u duelu sa Juventusom. "Stara dama" danas nije bila na očekivanom nivou, pa je poslije tri uvodna trijumfa stigao i prvi remi - 1:1 na stadionu "Markantonio Bentegodi".

Iako je za tim Igora Tudora meč dobro počeo, jer je u 19. minutu stigao do vođstva preko Fransiska Konseisaa, već u prvom poluvremenu bilo je jasno da u timu torinskog velikana ne funkcioniše sve kao u prethodna tri susreta.

Žoao Mario u finišu prvog dijela neoprezno je igrao rukom, skrivio jedanaesterac, a Gift Orban bio je precizan sa "kreča" i donio, ispostaviće se kasnije, bod svom timu.

U prvih 45 minuta Dušan Vlahović, koji se našao u startnoj postavi Juventusa, nije imao ozbiljnog uticaja na igru svog tima. Rijetko je primao loptu, početkom drugog poluvremena imao je jednu polupriliku, a onda je Tudor odlučio da ga u 57. minutu izvede iz igre. U istom minutu šansu je dobio Vasilije Adžić, junak "bjankonera" prošle sedmice u derbiju sa Interom, ali ni Crnogorac nije pronašao način da podigne igru svog tima.

Verona je možda odigrala i bolje u nastavku, bila bliža pobjedi (poništen gol Suata Serdara zbog ofsajda), ali na kraju su i jedni i drugi morali da se zadovolje podjelom plijena.

SERIJA A - 4. KOLO:

Bolonja - Đenova 2:1 (0:0)
/Kastro 73, Orsolini 90+9 - Elertson 63/

Verona - Juventus 1:1 (1:1)
/Orban 44 - Konseisao 19/

Nedjelja:

Lacio - Roma (12.30)
Torino - Atalanta (15.00)
Kremoneze - Parma
Fiorentina - Komo (18.00)
Inter - Sasuolo (20.45)

Ponedjeljak:

Napoli - Piza (20.45)



Tagovi

Serija A Juventus Verona

