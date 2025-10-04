Dušane, izvini: Vlahović ponovo miljenik navijača, stiglo prestižno priznanje

Srpski napadač izabran za najboljeg igrača septembra u Juventusu.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Dušan Vlahović je bio već viđen na izlaznim vratima Juventusa ovog ljeta, ali će ipak odraditi ugovor do kraja. Na startu nove sezone igra sjajan fudbal, a sada je stigla nagrada u vidu priznanja za igrača mjeseca septembra. U glasanju su učestovali navijači Juventusa koji su očigledno promijenili mišljenje.

Simpatizeri "stare dame" su znali srpskog napadača da počaste zvižducima sa tribina, tražili su od uprave da ga proda i zamjerali mu što insistira da ostane u Torinu do kraja ugovora. Naravno, Vlahović nije želio da se odrekne plate od 12 miliona dolara, a nijedna od ponuda koje su stizale nije bila zadovoljavajuća.

"Srpski napadač, rođen 2000. godine, bio je zajedno sa saigračima protagonista emotivnog septembra (nakon što je već ostavio odličan utisak krajem avgusta, svojim golom u gostima protiv Đenove). Vlahović je bio pokretačka snaga preokreta protiv Borusije Dortmund na otvaranju Lige šampiona u meču u kojem je ušao sa klupe i postigao dva gola", navodi se na sajtu Juventusa.

Vlahovićev ugovor ističe na ljeto 2026. godine i razlog zašto je ostao u Torinu je njegova visoka plata. Kako je prenijela "Gazeta Delo Sport", Barselona je ozbiljno zainteresovana da ga dovede i vide u njemu idealnu zamjenu za 38-godišnjeg Roberta Levandovskog. Pored Katalonaca, Dušana u svom timu žele Mančester junajted i Atletiko Madrid koji su se u posljednje vrijeme dovodili u vezu sa Srbinom.

