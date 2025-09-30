Vlahović zablistao na Milano Fashion Weeku: Armani i Juventus, spoj koji garantuje uspjeh

Nakon odličnog početka sezone u dresu slavnog italijanskog tima, srpski napadač Dušan Vlahović postao maneken.

Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA

Dušan Vlahović, srpski centarfor i najbolji strijelac Juventusa, fudbalski teren zamijenio je na jedno veče modnom pistom! Poput pravog modnog ambasadora, Vlahović je zablistao na Milano Fashion Weeku, noseći ekskluzivnu kolekciju Emporio Armani x Juventus.

U savršeno krojenom odijelu uspio je da zaokupi pažnju svih prisutnih, i to kombinacijom stasa, sportske harizme i modne preciznosti. Njegovo pojavljivanje nije bilo slučajno, na ovaj nalin označen je zvanični početak saradnje Junvetusa i modne imperije Giorgio Armani, ali i Vlahovićev iskorak u svijet modne elite.

Armani je i ovoga puta pokazao da moda i sport zaista idu ruku pod ruku. Nova kolekcija, rađena ekskluzivno za Juventus, odiše sofisticiranošću, elegantnim materijalima i prepoznatljivim minimalizmom italijanskog stila. Počev od sezone 2025/26, zahvaljujući novom partnerstvu između Juventusa i modne kuće Giorgio Armani, Dušan Vlahović kao i ostatak tima, na svim zvaničnim klupskim događajima van terena nosiće odijela ovog elitnog brenda - bilo da je reč o konferencijama za medije, evropskim putovanjima ili gala večerama.