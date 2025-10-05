"Nula" u derbiju! Tudor ostavio Vlahovića na klupi, Pulišić promašio penal za vrh tabele!

Juventus upisao peti vezani remi, ovog puta u derbiju protiv Milana. Pamtiće se promašaji rosonera nakon kojih su ostali bez prvog mjesta na tabeli Serije A.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Milan više nije lider na tabeli Serije A. „Rosoneri“ su prepustili vrh Napoliju, pa i drugo mjesto Romi, pošto u velikom derbiju protiv Juventusa nisu uspjeli da stignu do trijumfa.

Duel u Torinu završen je rezultatom 0:0, iako je Milan bio bliže pobjedi i imao jedanaesterac za pobjedu.

Tragičar "rosonera" bio je Kristijan Pulišić koji je u 53. minutu upropastio priliku koju je donio prije svega Luka Modrić sjajnim pasom u šesnaesterac za Santija Himeneza kojeg je oborio Lojd Keli. Logičan izbor za izvođača bio je najbolji strijelac Serije A u novoj sezoni, ali je Pulišić ovog puta promašio cijeli gol.

Nije to bio jedini veliki promašaj Milana na ovom meču. Sjajnu priliku imao je Rafael Leao nekoliko minuta nakon ulaska sa klupe, dobio je loptu na nekih pet metara malo iskosa, ali nije najbolje zahvatio loptu i ona je završila pored gola.

Portugalski napadač imao je još jednu dobru priliku u 90. minutu kada je ponovo Modrić poslao odličan pas iza leđa protivnika, ali je Leao loše šutirao i odbranio je to Di Gregorio, ostavivši ga bez pogotka u njegovom jubilarnom 200. nastupu u Seriji A.

Dušan Vlahović proglašen je za najboljeg napadača u septembru u izboru navijača Juventusa, ali ni to nije uvjerilo Igora Tudora da ga uvrsti u početnih 11 na derbiju protiv Milana.

Pokušao je to hrvatski trener da opravda u izjavi prije meča rekavši da bira onog koji najbolje odgovara svakom meču i da je to ovog puta Džonatan Dejvid, a dvadesetak minuta prije kraja, kada je vidio da od pogotka nema ništa promijenio je cijeli navalni red i pružio šansu Srbinu.

Ulazak Vlahovića, Tirama i Opende donio je nešto više energije u napadu Juventusa, ovaj posljednji imao je jednu izglednu priliku koja je završena udarcem pored gola, ali rezultatski se ništa nije promijenilo.

Juventus je tako upisao peti vezani remi, računajući dva u Ligi šampiona, a šta o tome misle njihovi navijači dovoljno govore zvižduci publike po završetku meča.



