Dušan Vlahović nije srušio Real u Madridu: Promašio najbolju šansu, pa vidio poraz Juventusa

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović nije uspio da postigne gol protiv Real Madrida.
Fudbaleri Real Madrida savladali su Juventus (1:0) u trećem kolu grupne faze Lige šampiona, a jedini gol na meču postigao je engleski fudbaler Džud Belingem. Prije nego što je vezni igrač španskog tima postavio konačan rezultat, najbolju šansu za goste imao je Dušan Vlahović - reprezentativac Srbije propustio je priliku da na stadionu "Santijago Bernabeu" sruši najslavniji klub na svijetu.
Najbolji napadač italijanskog tima sam je trčao u kontru protiv jednog rivala, a kada je izgradio dobru poziciju za udarac zaustavio ga je Tibo Kurtoa. Iskusni Belgijanac izveo je najbolji potez na meču u 50. minutu susreta, kada je bio oči u oči sa Vlahovićem, a pitanje je u kojem bi pravcu otišao meč da je srpski napadač pogodio u tom trenutku. Pogledajte Vlahovićev šut i odbranu Kurtoe:
Vlahovic Courtoispic.twitter.com/LYu0nV0TBx— Best Goalkeeper Saves (@BestSavesGK)October 22, 2025
Samo sedam minuta kasnije Belingem je iskoristio konfuziju u kaznenom prostoru Juventusa, a nakon što mu se lopta odbila u noge poslije udarca u stativu, "spakovao" je gol za pobjedu Madriđana. Taj pogodak mogao bi da bude presudan za trenersku karijeru Igora Tudora, koji je ponovo jako blizu otkaza u Torinu.
Juventus nakon tri kola u Liig šampiona ima samo dva boda i u teškoj je situaciji. Trenutno se velikan italijanskog fudbala ne nalazi među 24 tima koji će nakon osam rundi nastaviti takmičenje u nokaut fazi. Sa druge strane, Real Madrid ima maksimalnih devet bodova i zauzima peto mesto - iza Pari Sen Žermena, Bajerna, Intera i Arsenala.
Rezultati mečeva Lige šampiona u srijedu:
- Atletik Bilbao - Karabag 3:1
- Galatasaraj - Bode/Glimt 3:1
- Atalanta - Slavija Prag 0:0
- Bajern - Klub briž 4:0
- Čelsi - Ajaks 5:1
- Ajntraht - Liverpul 1:5
- Monako - Totenhem 0:0
- Real Madrid - Juventus 1:0
- Sporting - Marsej 2:1
