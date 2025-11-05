logo
Gol sezone Lige šampiona ostaviće vas bez teksta: Miki opet preletio cijeli teren, ovo ni na igrici ne postoji

Gol sezone Lige šampiona ostaviće vas bez teksta: Miki opet preletio cijeli teren, ovo ni na igrici ne postoji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatan gol štoper Totenhema Mikija van de Vena protiv Kopenhagena.

Sjajan gol Mikija van de Vena u Ligi šampiona Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Defanzivac Totenhema Miki van de Ven postigao je spektakularan gol u pobjedi svog tima protiv Kopenhagena u Ligi šampiona (4:0). U svom stilu, snažni i eksplozivni štoper od 193 centimetara pretrčao je cijeli teren da bi savladao golmana Danaca.

Prihvatio je loptu na ivici kaznenog prostora svog tima, sa loptom u nogama potom letio preko cijelog terena, kraj petorice igrača Kopenhagena i učinio da stadion Totenhema eksplodira. Navikao je navijače na to, jer je ovo bio njegov šesti gol ove sezone - bez dileme jedan od najljepših koje ćemo vidjeti u Ligi šampiona.

Uživajte u golu kakve je već postizao u dresu engleskog velikana, za koga nastupa od 2023. godine.

Pogledajte

00:14
Miki Van De Ven gol na Totenhem Kopenhagen
Izvor: ESPN/Screenshot
Izvor: ESPN/Screenshot

Ovaj spektakularni gol pao je u večeri u kojoj je Liverpul pobijedio Real Madrid (1:0) i pokazao da izlazi iz krize, Luis Dijaz vjerovatno završio sezonu Ašrafu Hakimiju, a srpski napadač Dušan Vlahović golom dočekao Lućana Spaletija nazad u Ligu šampiona.

I pored toliko događaja, mora se odati priznanje majstorstvu Mikija ven de Vena:

