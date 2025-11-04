logo
Suze najboljeg beka svijeta i pomračenje uma Luisa Dijaza

Suze najboljeg beka svijeta i pomračenje uma Luisa Dijaza

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Desni bek Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi teško povrijeđen na utakmici protiv Bajerna, pri startu Luisa Dijaza

Luis Dijaz teško povijedio Ašrafa Hakimija Izvor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Najbolji desni bek na svijetu Ašraf Hakimi (27) u suzama je napustio teren na utakmici svog Pari Sen Žermena i Bajerna. Krilni napadač gostiju Luis Dijaz brutalno ga je faulirao sa leđa u završnici prvog poluvremena i nani mu tako tešku povredu zgloba da je Marokanac plakao i vrištao od bola na terenu.

Mučno je bilo gledati kako ga okružuju ljekari i saigrači, a potom mu pomažu da ode u svlačionicu na njihovim rukama, jer nije mogao da stane na nogu. Sudija Mauricio Marijani je otišao do ekrana i pod utiskom tako teške povrede pokazao opravdani crveni karton bivšem igraču Liverpula.

Pogledajte kako je to bio brutalan start:

Bajern je u tim trenucima vodio 2:0, PSŽ je trpio teške udarce, ali svi oni su neuporedivi sa strašnim prizorom i velikom boli koju je trpio Hakimi. Čudo bi bilo ako nije u pitanju teška povreda, eventualni prelom i pauza od nekoliko mjeseci, možda i do kraja sezone.

Jedan od najboljih fudbalera svijeta i lider šampiona Evrope na svom igračkom vrhuncu neće igrati fudbal sigurno prije 2026, a pitanje je i kada će zaigrati u narednoj godini. I zato ne bi bilo iznenađenje ako siledžiji Dijazu kazna bude "pojačana" u narednim danima.

Upravo je DIjaz riješio ovaj meč sa dva gola, prije nego je morao da napusti teren, a aktuelni šampion Evrop je golom Hezusa Nevesa uspio samo da unese neizvjesnost u posljednjih 15 minuta meča. 

Savršen skor, odnosno 12 bodova nakon prva četiri kola Lige šampiona osim Bajerna ima još Arsenal, koji u novoj sezoni nije primio niti jedan gol. "Tobdžije" su u utorak uveče sa 3:0 savladali Slaviju u Pragu i tako potvrdili odličnu formu.

Seriju loših rezultata Liverpul je prekinuo proteklog vikenda pobjedom nad Aston vilom, a da navijači redsa imaju sada razloga za optimizam potvrđuje i pobjeda nad Real Madridom u Ligi šampiona. Liverpul je slavio 1:0 na Enfildu, a pobjedonosni gol postigao je Aleksis Mekalister.

Liga šampiona, rezultati:

Napoli – Ajntraht 0:0
Slavija Prag – Arsenal 0:3 (0:1)
Atletiko Madrid – Rojal Union SG 3:1 (1:0)
Bodo/Glimt – Monako 0:1 (0:1)
Juventus – Sporting 1:1 (1:1)
Liverpul – Real Madrid 1:0 (0:0)
Olimpijakos – PSV 1:1 (1:0)
PSŽ – Bajern 1:2 (0:2)
Totenhem – Kopenhagen 4:0 (1:0)



Standings provided by Sofascore

