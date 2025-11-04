Suze najboljeg beka svijeta i pomračenje uma Luisa Dijaza

Desni bek Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi teško povrijeđen na utakmici protiv Bajerna, pri startu Luisa Dijaza

Izvor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Najbolji desni bek na svijetu Ašraf Hakimi (27) u suzama je napustio teren na utakmici svog Pari Sen Žermena i Bajerna. Krilni napadač gostiju Luis Dijaz brutalno ga je faulirao sa leđa u završnici prvog poluvremena i nani mu tako tešku povredu zgloba da je Marokanac plakao i vrištao od bola na terenu.

Mučno je bilo gledati kako ga okružuju ljekari i saigrači, a potom mu pomažu da ode u svlačionicu na njihovim rukama, jer nije mogao da stane na nogu. Sudija Mauricio Marijani je otišao do ekrana i pod utiskom tako teške povrede pokazao opravdani crveni karton bivšem igraču Liverpula.

Pogledajte kako je to bio brutalan start:

Bajern je u tim trenucima vodio 2:0, PSŽ je trpio teške udarce, ali svi oni su neuporedivi sa strašnim prizorom i velikom boli koju je trpio Hakimi. Čudo bi bilo ako nije u pitanju teška povreda, eventualni prelom i pauza od nekoliko mjeseci, možda i do kraja sezone.

Jedan od najboljih fudbalera svijeta i lider šampiona Evrope na svom igračkom vrhuncu neće igrati fudbal sigurno prije 2026, a pitanje je i kada će zaigrati u narednoj godini. I zato ne bi bilo iznenađenje ako siledžiji Dijazu kazna bude "pojačana" u narednim danima.

Upravo je DIjaz riješio ovaj meč sa dva gola, prije nego je morao da napusti teren, a aktuelni šampion Evrop je golom Hezusa Nevesa uspio samo da unese neizvjesnost u posljednjih 15 minuta meča.

Savršen skor, odnosno 12 bodova nakon prva četiri kola Lige šampiona osim Bajerna ima još Arsenal, koji u novoj sezoni nije primio niti jedan gol. "Tobdžije" su u utorak uveče sa 3:0 savladali Slaviju u Pragu i tako potvrdili odličnu formu.

Seriju loših rezultata Liverpul je prekinuo proteklog vikenda pobjedom nad Aston vilom, a da navijači redsa imaju sada razloga za optimizam potvrđuje i pobjeda nad Real Madridom u Ligi šampiona. Liverpul je slavio 1:0 na Enfildu, a pobjedonosni gol postigao je Aleksis Mekalister.

Liga šampiona, rezultati:

Napoli – Ajntraht 0:0

Slavija Prag – Arsenal 0:3 (0:1)

Atletiko Madrid – Rojal Union SG 3:1 (1:0)

Bodo/Glimt – Monako 0:1 (0:1)

Juventus – Sporting 1:1 (1:1)

Liverpul – Real Madrid 1:0 (0:0)

Olimpijakos – PSV 1:1 (1:0)

PSŽ – Bajern 1:2 (0:2)

Totenhem – Kopenhagen 4:0 (1:0)



