Lazar Samardžić u seriji: Novi gol Srbina, ali nedovoljan za pobjedu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Poslije gola Brižu u Ligi šampiona, srpski reprezentativac postigao prvi gol ove sezone i u Seriji A.

Lazar Samardžić slavi pogodak na meču Atalanta - Komo Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Lazar Samardžić bio je ključni igrač Atalante u preokretu protiv Briža, a nakon ovosezonskog prvenca u Ligi šampiona, Srbin je večeras postigao prvi gol i u novoj sezoni Serije A.

Ipak, taj gol nije bio dovoljan "boginji" da dođe do slavlja. Već u šestom minutu Samardžić se sjajno snašao u protivničkom šesnaestercu i donio prednost svom timu, ali je Maksimo Perone već u 19. minutu "poništio" gol srpskog reprezentativca.

Među vezistima sa bar jednim golom i asistencijom u dosadašnjem dijelu sezone, kada se računaju tzv. Lige petice, jedino je fudbaler francuskog Bresta Kamori Dumbija (22) mlađi od Lazara (23).

U veoma otvorenom meču, uvijek neugodni Komo uspio je da sačuva bod, dok Atalanta uz Juventus ostaje jedini neporaženi tim u ligi.



Standings provided by Sofascore

