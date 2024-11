Srpska mafija planirala otmicu Mateje Kežmana: Samo me "podigli" u avionu i rekli ideš s nama

Mateja Kežman prisjetio se jednog od najtežih trenutaka u životu - pokušaja otmice dok je igrao u Holandiji. Iza svega je bila srpska mafija koja je htjela da ga kidnapuje i traži otkup od njegovog kluba, ali je to spriječila policija.

Slavni srpski fudbaler Mateja Kežman imao je vrlo neobičan karijerni put, ali i životni. Najteže trenutke proživljavao je u oktobru 2003. godine kada je holandska policija spriječila njegovu otmicu, pošto je preko obaveštajnih kanala saznala da srpska mafija ima plan da ga kidnapuje i ucjenjuje njegov tadašnji klub PSV Ajndhoven.

"U subotu, 11. oktobra 2003. godine, regionalna policija dobila je dojavu o tome da se sprema otmica fudbalera PSV-a Mateje Kežmana. Tim povodom priveden je 59-godišnji muškarac srpskog porijekla iz grada Arnema. Tokom istrage utvrđeno je da je osumnjičeni u kontaktu sa kriminalnim grupama iz bivše Jugoslavije. On je saslušan, ali je u međuvremenu oslobođen zbog nedostatka dokaza. Istraga se nastavlja", poručio je tada šef policije u Holandiji, a Mateji Kežmanu se tako preko noći život pretvorio u pakao.

U intervjuu za TV Arena Sport i emisiju "(Ne)uspjeh prvaka", otkrio je više detalja o događaju koji je ozbiljno zabrinuo cijelu njegovu porodicu i klub.

Slećemo u Holandiju i policija ulazi u avion

"Za mene je to i dalje kao san", priča Mateja Kežman u razgovoru sa Mirzom Džombom: "Ne mogu da prihvatim i shvatim da se to desilo i da je bila stvarnost. Niko nije lud, desilo se."

"Igrali smo u Kardifu sa reprezentacijom, sletio sam u Amsterdam i privode me dvojica policajaca. Uspaničio sam se, ne znam šta se dešava, htio sam odmah advokata da uzmem. Kažu mi policajci da je sve u redu i da pođem sa njima, a ušli su odmah u avion i odveli me u policijski kombi. Sačekao me je prijatelj iz Holandije Petar Rađanski, stalno sam bio kod njega u restoranima, ispričao mi je šta se desilo".

"Rekao je šta je planirano, da se slučajno saznalo iz obavještajnih krugova i da su obavijestili klub i da je PSV reagovao. Objasnio mi je sve trener Gus Hidink, rekao da je uz mene, da su svi u klubu podrška".

Zašto su htjeli da kidnapuju Kežmana?

"To su valjda ljudi s naših prostora koji su privedeni, ne znam kako se to završilo. Imao sam obezbjeđenje sedam-osam mjeseci uz mene do kraja boravka u Holandiji. To je bilo kao u kavezu da živiš, morao sam cijeli plan da im javljam, da te vode u trening, šoping, ovamo i onamo... Išli su sa mnom čak i na utakmicu u Grčkoj, sve je to bilo o trošku kluba jer su htjeli da ucijene PSV za otmicu. Kada se desio odlazak u Čelsi, ja sam rekao ljudi nek se desi šta se desi - mene ne zanima, ja neću tako da živim više", rekao je Kežman poslije čega mu je ukinuto obezbjeđenje.

Otkrio je i da je trener Gus Hidink insistirao na tome da ode na odmor desetak dana kako bi "namjestio glavu" za nastavak sezone, ali je Kežman insistirao da igra.

"Jedino sam se na terenu osjećao prijatno i teren je bio moj život. Hidink je rekao da ne igram i da se odmorim, da se vratim za deset dana. Rekao sam se samo na terenu dobro osjećam i poslušao me je. Onda sam na sljedećoj utakmici dao gol u 90. minutu i onda je bila ta eksplozija emocija. Nije im bilo jasno, da ljudi iz Srbije hoće mene da otmu, iako sam ambasador Srbije. BIla je pauza i otišao sam u Egipat pet dana, tamo sam išao sa bratom, bez obezbjeđenja", nasmijao se Kežman.

Kako je Kežman ispričao u jednom intervjuu, pomenute osobe su na kraju završile i u zatvoru, pošto je cijela ideja bila da ga otmu i traže obeštećenje od PSV Ajndhovena, pošto se pominjao transfer od 10 do 20 miliona evra. Na kraju, nekoliko mjeseci kasnije, Kežman je otišao u Čelsi za 7,5 miliona evra.