Dejo mu "objavio rat", nisu mogli da vide jedan drugog! A onda je Kežman napravio spisak i krenuo redom...

Mateja Kežman i Dejan Savićević bili su u velikom sukobu nakon meča sa Azerbejdžanom, ali su na inicijativu Kežmana uspjeli da se pomire.

Jedna od najgorih utakmica u istoriji srpskog fudbala odigrana je prije 21 godine u Podgorici, kada je reprezentacija Srbije i Crne Gore remizirala samo 2:2 sa Azerbejdžanom

Vodili smo 2:0, a onda je Gurban Gurbanov sa dva pogotka u nastavku doveo do raskola u našoj reprezentaciji. Nekoliko igrača odlučilo je da se ne vrati u Beograd sa reprezentacijom, nego su dalje nastavili privatnim letovima, što je značajno uticalo da se odnosi pogoršaju - ujedno i da čitava klima bude katastrofalna - sve do "pucanja" nekoliko mjeseci kasnije. Tada je Azerbejdžan pobijedio 2:1 u Bakuu, a selektor Dejan Savićević odmah je podnio ostavku.

Na to je mirisalo još na "Stadionu pod Goricom" kada je Savićević ušao u sukob sa nekoliko igrača. Između ostalog, optužio je tada Mateju Kežmana za rušenje atmosfere protiv Azerbejdžana, ozbiljno su "ratovali" u to vrijeme, pa je čak tadašnji napadač PSV Ajndhovena odlučio da se povuče iz reprezentacije.

Imao je samo 24 godine, bio je "zelen" i brzo se predomislio, a kada su se smirile strasti, najvjerovatnije kada je došao u ozbiljne godine, izgladio je u potpunosti odnose sa Dejanom Savićevićem i to je otkrio u emisiji "Neuspjeh šampiona".

"Optužio me za poraz od Azerbejdžana? Dejo je moj danas baš veliki prijatelj, imam odlično mišljenje o njemu, on je možda i naš najveći igrač svih vremena. To je mladost, namjeste se takve situacije. Dešava se utakmica ta protiv Azerbejdžana gdje igramo u Podgorici, ne znam zašto. Padala je kiša, a Dejo iz igre vadi mene i Peđu Mijatovića. Poslije toga mi primamo dva gola i meč se završava 2:2. Mi pravimo grešku, mada se to uvijek radilo, da odemo kućama privatnim linijama. Da se pobijedilo, ništa ne bi bilo, ali pošto smo izgubili...", ispričao je Mateja Kežman.

"Bio je veliki pritisak i to mi je sve smetalo. Piksi je bio tada predsjednik Saveza i dešavaju se neke stvari koje nisu morale da se dese, bili su jako ružni razgovori", prisjetio se Kežman koji je prije toga imao i peh sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu 2000. godine, koje je završio poslije samo nekoliko minuta na terenu zbog direktnog crvenog kartona.

Kada je završio karijeru, Kežman je odlučio da prvi napravi korak: "Napravio sam listu ljudi kad sam završio karijeru od kojih tražim oprost. Kad si mlad, gordost ti ne dozvoljava. Većinski sam uspio!"

