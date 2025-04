Selektor Slovenije šokirao poslije meča sa Srbijom: Meč se završio, on potpisao ugovor sa Mađarima

Selektor Slovenije Dragan Adžić je mnoge iznenadio odlukom da između dva meča baraža sa Srbijom potpiše ugovor sa mađarskom ekipom.

Izvor: EPA-EFE/Beate Oma Dahle

Dan nakon remija Slovenije sa Srbijom 29:29 u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo u rukometu selektor Slovenije Dragan Adžić našao je novi angažman. Iskusni crnogorski trener vratiće se klupskom rukometu pošto će preuzeti mađarsku ekipu Mošonmađarovara.

Adžić je sa mađarskom ekipom postigao dogovor na dvije godine, a vratiće se radu u klubovima nakon pauze koju je napravio od novembra kada je napustio Krim iz Ljubljane. Vidjećemo nakon revanša sa Srbijom u Boru u nedjelju od 18 časova da li to znači takođe da će napustiti kormilo reprezentacije Slovenije ako ovaj tim izgubi od Srbije u revanšu i ne ode na Mundijal.

Mošonmađarovar je klub osnovan 2014. godine, a sada želi da napravi iskorak i u evropskim takmičenjima. Trenutno su u prvenstvu šesti sa 10 pobjeda i 10 poraza, a za narednu sezonu su već potpisali dva velika pojačanja Barbaru Arenhart i Letišiju Kvist.

Ko je Dragan Adžić?

Izvor: EPA-EFE/Marcin Bielecki

Do sada je Adžićev novi klub uspio da bude treći u prvenstvu i da dođe do četvrffinala Lige Evrope, a sada se nadaju da će otići korak dalje. Sa Slovenijom ima ugovor do 2026. godine, a ovaj stručnjak iz Berana počeo je 2010. da trenira Budućnost i vodio je ovu ekipu do 2020. Bio je selektor Crne Gore od 2010. do 2017, a Sloveniju vodi od 2021. Krim ga je zaposlio 2022. godine, a najveće uspjehe je napravio kada je sa Crnom Gorom osvojio Evropsko prvenstvo i bio drugi na Olimpijskim igrama u Londonu, kao i kada je dva puta uzimao Ligu šampiona sa timom Budućnosti.

Šta čeka Srbiju?

Srbija će u Boru u nedjelju od 18 časova dočekati Sloveniju u revanšu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2025. godine. Sa povratnicama Andreom Lekić, Draganom Cvijić i Katarinom Tomašević uspio je srpski tim da izvuče remi uprkos vrlo sumnjivom suđenju u Celju, a sada se nadamo prolasku dalje.