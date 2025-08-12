logo
Pucnjava prekinula meč Svjetskog prvenstva: Sudije hitno reagovale, a organizatori sve pokušali da zataškaju

Pucnjava prekinula meč Svjetskog prvenstva: Sudije hitno reagovale, a organizatori sve pokušali da zataškaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Meč Svjetskog prvenstva za juniore u konkurenciji dama prekinut je zbog pucnjave. Sudije su odmah tražile od djevojaka da izađu iz bazena.

Pucnjava prekinula vaterpolo meč Izvor: Printscreen/X/IfengNews

Meč Svjetskog prvenstva prekinut je zbog pucnjave. U pitanju je meč juniorskog šampionata za dame u vaterpolu koji se igra u Brazilu i tamo je došlo do hitnog prekida. U pitanju je bila utakmica Kanade i Kine koja je morala da se zaustavi.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama čuju se dva hica. Poslije prvog nije bilo reakcije na samom bazenu, ali čim se čuo drugi sudije su hitno reagovale. Odmah su pozvale djevojke da izađu iz bazena što su i učinile. Odmah su sve one legle pored bazena i čekali su da prođe haos.

Brazilske vlasti su se oglasile relativno brzo i stiglo je saopštenje u kom je navedeno da je policija pucala na razbojnike koji su bili u bjekstvu. Organizatori su pokušali da sakriju sve to, mada im nije pošlo za rukom.

Na zvaničnom sajtu Svjetskog plivanja kao razlog prekida navedeni su "tehnički problemi", mada ih snimak i dešavanja iz bazena žestoko demantuju u tim navodima.

Meč je nastavljen i završen je pobjedom Kine od 12:8. Na ovom takmičenju ne učestvuje reprezentacija Srbije.

Tagovi

Vaterpolo

