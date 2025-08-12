logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moj porok su žene": Bivši saigrač Nikole Jokića otvorio dušu pred kamerama, spomenuo i braću kriminalce

"Moj porok su žene": Bivši saigrač Nikole Jokića otvorio dušu pred kamerama, spomenuo i braću kriminalce

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Majkl Porter junior je pred kamerama priznao da su žene njegov najveći porok i da mu je to životni problem. Pričao je i o rođenom bratu koji je "pao" zbog kockanja.

Majkl Porter Moj porok su žene Izvor: Printscreen/YouTube/CuriousMike

Denver je uspio da se oslobodi astronomskog ugovora Majkla Porterajuniora i da za igrača koji će naredne sezone zaraditi 38,3 miliona dolara dovede četvoricu košarkaša i da napadne titulu. Talentovani košarkaš poslat je u Bruklin, a upravo se kao član novog kluba oglasio opet i pričao o temi koja nema direktne veze sa košarkom. Bivši saigrač Nikole Jokića otkrio je da su žene njegov najveći porok u životu.

"Svako ima različite stvari koje ga muče. Mogu da počnem od ljudi koji se muče sa alkoholom, drogom, moj brat se muči sa kockanjem. Moj porok je uvijek dolazio u formi žene. Ja se ne molim, ne dajem Bogu prioritet i to djeluje da je momenat kada đavo dođe po mene u vidu žena. Znam da ima mnogo ljudi u mojim cipelama, da ljudi koji imaju takav stil života. To je nešto što se dosta spominje. Ne gledam to kao nešto okej, da na žene gledamo kao na objekte. Da spavate sa njima, da radite takve stvari i ne mislim da je to kul. Nisam radio samo to, ali želim da kažem da su žene oduvijek bile moj porok", počeo je Porter da priča sopstvenom podkastu koji ima na svom "Jutjub" kanalu.

Povezao je sve to sa vjerom i sa načinom života koji vodi kao NBA igrač.

"Imam dvojicu mlađe braće koji su u braku, dvije starije sestre koje su vjenčane, samo ja nisam u braku. Osjećam da ti Bog daje ono sa čime si spreman da se nosiš. Za sada u mom životu, ta dobra žena... Ne mislim da sam spreman za to, jer lutam dosta. Ponekad sam dobro, ponekad nisam. Znate na šta mislim. Taj ciklus kad si dobar sa Bogom i kada nisi, se pretvorio u to da nisam na tom hrišćanskom putu života", jasan je Porter junior.

Braća u zatvoru i problemi

Ima Majkl i dosta problema u porodici. Ima dosta braće i sestara, a neki od njih su u ozbiljnim problemima sa zakonom. Kouben Porter je osuđen na šest godina zatvora jer je pijan sjeo u kola i ubio djevojku Keti Lajmon Lamar. Njegov drugi brat Džontej Porter je optužen za namještanje utakmica, tačnije da se kladio na sebe i broj poena koji će da postigne na meču. I njemu prijeti zatvor, dok je Dževon Porter takođe bio uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.

"Moj brat Džontej se nikada nije mučio sa tim porokom kao ja, kao što ja nikada nisam imao problem sa kockanjem. Bog mi je dao dosta novca, vjerovatno je mislio da mogu da se nosim sa tim i da se neću izgubiti u tome. Možda Džontej nije dobio toliko novca, zato što se mučio sa tim idealizovanjem novca. Ja nisam blagosloven sa suprugom, jer možda nisam spreman da se nosim sa tim, zbog svojih problema. Htio sam to da izbacim iz sebe", zaključio je Majkl Porter junior.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Majkl Porter NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC