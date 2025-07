Šta za Denver i Jokića znači tjeranje igrača od 100 miliona dolara? Sada može da aktivira posebno pravilo

Odlazak Majkla Portera juniora iz Denvera otvara dosta novih opcija za pravljenje tima koji može da napadne NBA titulu. Budžet je znatno olakšan...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je preko noći napravio dva ključna poteza u napadu na NBA titulu. Trejdovao je Majkla Portera juniora u Bruklin za Kema Džonsona i doveo Brusa Brauna. Ali, to nije sve. Sada se otvara mnogo opcija i više šansi za Nagetse koji moraju da nadograde tim i da dovedu još nekoliko igrača kako bi bili konkurentni. Sve to je sada moguće.

Zašto? Zbog jednog detalja. Porterova plata u Denveru iznosila je 38.333.050 dolara, dok je plata Džonsona u Bruklinu iznosila 21.057.065, dakle razlika u zaradi je 17 miliona dolara. Upravo to je velika i važna stvar za franšizu iz Kolorada jer se otvaraju neke nove mogućnosti. Trenutno su ispod nivoa koji bi značio prekoračenje budžeta i dodatne poreze, plate su na 186 miliona dolara trenutno, a imaju do 195.9 miliona u "prvom nivou poreza" tačnije "first apron" odnosno 207.8 miliona dolara za "drugi nivo poreza" odnosno "second apron".

Jedna od novih opcija za Denver je "MLE" odnosno "Mid-Level exception". To je suma koju timovi mogu da potroše na slobodne agente čak i ako su iznad "seleri kepa" i postoji nekoliko vrsta tog izuzetka koje Nagetsi mogu da iskoriste da bi doveli pojačanja i gradili tim oko Jokića.

Koje su MLE opcije Denvera?

Izvor: Profimedia

Dakle, postoji nekoliko vrsta tog izuzetka "MLE" koje Denver može da iskoristi. Jedan od njih je "Full MLE" što znači da može da iskoristi oko 14.1 milion ako se nalaze ispod prvog nivoa poreza, što trenutno jesu. Drugi je "Taxpayer MLE" odnosno izuzetak za porez koji iznosi oko pet miliona dolara, ako je tim iznad te prve granice izuzetka ("first apron").

Tu je i opcija "Room MLE" odnosno ako je tim ispod "seleri kepa". Skraćeno, Denver ima mogućnost da ponudi na primjer nekom igraču platu za jednu sezonu od tih 14 miliona dolara ili manje. Prvo ime koje se spominje u javnosti je iskusni Al Horford. Doduše, ne treba zaboraviti da se čeka i odluka Rasela Vestbruka o potencijalnom povratku, kao i da će na tržištu da bude još dosta slobodnih agenata u narednom periodu.

Šta je "trade exception"?

Druga opcija za Denver jeste "trade exception" odnosno poseban izuzetak za transfere. To je jedna vrsta "alata" koju timovi dobiju kada u trejdu uzmu igrača koji ima manju platu od onog kog je poslao, što je baš slučaj u "razmjeni" Portera juniora i Džonsona.

Ova suma je oko 17 miliona dolara i to mogu da iskoriste i kasnije, da preuzmu jednog ili više igrača koji zarađuju do te sume i važi godinu dana od momenta kada je kreiran. Još jedna dobra vijest je da mogu da stvore još prostora ako otkupe ugovor Darija Šarića (pet miliona dolara) i ako trejduju Zika Nađija (osam miliona dolara).