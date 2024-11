"Ubio sam čovjeka" kada mi je Miha rekao ovih pet riječi: Samo mi je još to falilo da kaže!

Mateja Kežman prisjetio se najbržeg crvenog kartona koji je dobio u karijeri, za 37 sekundi protiv Norveške na EURO 2000. Bio je nervozan i prije ulaska u igru, a onda mu je još prišao i Siniša Mihajlović i rekao šta nije trebalo u tom trenutku.

Mateja Kežman imao je nevjerovatnu karijeru, igrao je za Partizan, PSV, Čelsi, Atletiko Madrid i Pari Sen Žermen, međutim ipak je njegova reprezentativna karijera ostala nedorečena. Odigrao je 49 utakmica i na njima postigao 17 golova, ali svi znamo da je mogao više, kao i reprezentacija za koju je igrao na jednom evropskom i jednom svetskom prvenstvu.

Debi na velikom takmičenju imao je sa samo 21 godinom, kada je poslije sjajnih igara u Partizanu dobio priliku da bude u napadu Jugoslavije na EURO 2000, ali ga nažalost ne pamti po dobrom. Jugoslavija je svoje učešće završila u osmini finala kada ju je nokautirala Holandija (6:1), a Kežmana smo vidjeli samo nekoliko minuta na terenu - pošto je i protiv Slovenije i Norveške ušao sa klupe, što mu nije bilo pravo.

"To sve ima dugačku priču...", rekao je u svoju odbranu Mateja Kežman u intervjuu u emisiji "Neuspjeh prvaka" i objasnio šta se zaista desilo na tom turniru: "Ljudi gledaju samo taj teren, ne znaju šta se dešava prije toga. Došao sam iz Partizana, imao sjajnu godinu i selektor je bio legendarni Vujadin Boškov, doduše već u godinama. Igrao sam sjajno pripreme, dajem skoro svaku gol, ali bila je teška konkurencija: Savo Milošević, Predrag Mijatović i Darko Kovačević i ja. Ja sam tek klinac, igram sjajno pripreme, a Darko je bio povrijeđen. Očekivao sam da igram."

Prema njegovim riječima, Boškov mu je rekao da će igrati protiv Slovenije, da bi tri sata pred utakmicu promijenio plan. Objasnio je da hoće iskusnije igrače od Kežmana, a Jugoslavija je u toj utakmici gubila 3:1, pa je tek poslije ulaska špica Partizana - preko golova Save Miloševića - uspjela da dođe do boda.

"Učestvovao sam u golovima i unio agresivnost. Nadao sam se da ću početi sljedeću i tako smo se namještali na treninzima, da bi me Boškov opet na tri sata pred utakmice obavijestio da ne igram. Počinje meč, selektor me šalje da se zagrijavam u 10. minutu. I ja se zagrijavam do 80. minuta."

Uslijedio je trenutak za "Ginisa", pošto je Mateja Kežman za samo 37 sekundi uspio da dobije crveni karton, a kaže da je udio u tome imao i Siniša Mihajlović i njegove riječi ohrabrenja.

"Ubio sam čovjeka" kada mi je Miha rekao ovih pet riječi: Samo mi je još to falilo da kaže!

"Ušao sam umjesto velikog Mihe (ušao je zapravo umjesto Mijatovića, sjedio je na klupi pored Siniše Mihajlovića jer je imao crveni karton, prim. aut.). Ja ga gledam i dalje kao da je na televizoru, a on mi govori nešto: Hajde, mali, sad udri i napni! Samo mi je to još falilo... I onda u 37 sekundi... Nemoguće šta sam ja uradio za to vrijeme. Uletio sam na centar, uklizao, uzeo loptu, istrčao do korner zastavice i izdriblao igrača, centrirao, oni su izbili loptu i ja sam uspio da se vratim do centra i ubio sam čovjeka. Ma zasluženo, ubio sam čovjeka",poručio je Kežman koji ističe da je sve bilo zasluženo.

"Nevjerovatno. Letio sam dva metra... To je ta želja, volja, iz najbolje namjere se desi najgore. Sudija me gleda, ja ne mogu da vjerujem da ja dobijam crveni karton i dobijam dvije utakmice, a mi ispadamo sa turnira. Malo poslije toga odlazim u PSV", zaključio je srpski napadač.

