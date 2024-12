Mateja Kežman priznao: "Da se nije pojavio Partizan, otišao bih u Crvenu zvezdu"

Mateja Kežman je otkrio da mu je Zvezda nudila mnogo bolje uslove za dolazak u klub, ali je na kraju izabrao Partizan.

Izvor: Instagram/Printscreen

Legenda Partizana Mateja Kežman nedavno je govorio o svom dolasku u Humsku i ostvarivanju dječačkih snova. Na početku karijere za njega su se raspitivala oba vječita rivala, ali je ljubav prema klubu na kraju odnijela pobjedu. Ipak, da se u trci za mladog fudbalera nije pojavio Parni valjak, Kežman vjeruje da bi postao igrač crveno-bijelih koji su mu u tom periodu nudili mnogo bolje uslove.

U prvom trenutku za Kežmana je bila zainteresovana Zvezda, pa je fudbaler bio upitan da li bi zaigrao za crveno-bijele da se Partizan nije pojavio? "To mi je sve otac pričao, imao je sa Džajićem sastanak i u suštini on se tu nešto dogovarao, ali je znao da sam ja Partizanovac. Odrastao sam na južnoj tribini i stvarno volim Partizan", ispričao je Mateja Kežman u podkastu "(Ne)uspjeh prvaka".

Kežman je zatim otkrio: "Išao sam na utakmice sa mojim drugarima iz kraja, to je stvarno moj klub. Partizan i ja smo i dan danas to što jesmo, ali da se nije pojavio Partizan ja bih vjerovatno otišao u Crvenu zvezdu. To je fudbal i ja vjerovatno ne bih imao drugi put. To je jednostavno bilo tako, ali sreća - pojavljuje se Partizan".

Objasnio je bivši fudbaler kako je tekao dogovor sa crno-bijelima, a istakao je i činjenicu da je rival davao mnogo bolje uslove mladom igraču: "Otac me zove i kaže - evo javio se Nenad Bjeković. On je otišao na sastanak sa Zekom, Bjekom i Tumbom. Otišao sam u Partizan, ali mi je otac rekao - vidi imamo Crvenu zvezdu uslovi su bili dosta veći, imamo Partizan gdje imaš neke dosta lošije uslove, čak u klubu si među, onako... Niže plaćenim igračima. Da li si za to ili ćeš da idem ovdje na neka malo veća vrata? Ili da ideš ovdje da se boriš krvnički za tu svoju poziciju? Iako ti ovaj ugovor baš ne daje neku garanciju", objasnio je.

"Plakao sam deset minuta"

Prije dolaska u Humsku Mateja Kežman je nosio dres Sartida iz Smedereva i tako je, zapravo, nastalo interesovanje za tadašnjeg devetnaestogodišnjaka. Crno-bijeli dres je nosio od 1998. do 2000. i vrlo brzo je postao miljenik Grobara, za to vrijeme je postigao 33 gola iz 54 utakmice.

Po dolasku u Partizan te 1998. Kežman je morao da zasluži mjesto na terenu. "U Partizanu je čak veća konkurencija u to vrijeme. Sjećam se moj prvi trening, dolazak u Partizan, ja sam otišao u svlačionicu, uzeo onaj dres, ljubio ga, prekrstio se i plakao tih deset minuta u toj svlačionici".

Objasnio je Kežman: "Ostvarenje dječačkih snova, od kad sam sa četiri godine prvi put dodirnuo loptu bio mi je san već sa šest, sedam, kad sam postao svjestan Partizana, da zaigram na tom stadionu i da igram u tom dresu. Osjećaj derbija... Pogotovo ova moja generacija, mi smo svi bili djeca Partizana, od Bjekovića, Tomića, Rašovića, Stanojevića koji je donedavno bio trener, Ilijeva, Vukovića... Nije bilo tu stranaca, svi smo bili djeca Partizana i tu se osjećao taj klub, evo i sad se ježim, osjećao se taj naboj", ispričao je bivši igrač Partizana.

Tako je iz jednog do derbija pamti njegov način proslavljanja, kad je imitirao pucanje po navijačima. "Mladost nosi to... Ja se sigurno danas ne bih tako nosio, taj derbi je bio specifičan, stadion je pjevao pogrdnu pjesmu o meni i mojoj porodici. Zbog mog prezimena. Kad sam dao gol, emocija je izašla, počeo sam da pucam na sjever i to je bila katastrofa".

"Nije to bilo dobro. Bilo je to još poslije ratnog vremena, bilo je sumnjivih ljudi, neki su to lično prepoznali... Ja sam još prije toga bio na svim živim televizijama, gradio svoj život kao beogradsko dijete, baš je odjeknulo kao bomba, pa sam morao da se pazim po gradu", zaključio je bivši igrač Partizana.

Kežman je karijeru započeo u Zemunu 1995, potom je zaigrao za Radnički iz Pirota, pa je 1997. bio u Loznici, pa u Smederevu. Poslije Partizana je nosio dres PSV od 2000. do 2004, potom je po sezonu proveo u Čelsiju i Atletiku, onda je od 2006. do 2008. bio u Feneru, pa PSŽ-u, Zenitu.

Posljednje dvije godine je porveo na relaciji Južna Kina - Bateborisov. Najprije je potpisao četvoromjesečni ugovor sa klubom iz Hong Konga, a onda je u avgustu 2011. postao dio bjeloruskog kluba. U januaru 2012. se ponovo vratio u Južnu Kinu gdje je i završio profesionalnu karijeru. Kežman je bio dio i našeg nacionalnog tima od 2000. do 2006. i u 49 mečeva postigao je 17 golova.

