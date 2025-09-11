Sin Dejana Savićevića naslijedio legendarnog asa Partizana

Vladimir Savićević dobio prvi trenerski posao u Prvoj ligi Crne Gore

Mladi crnogorski trener Vladimir Savićević (35), sin Dejana Savićevića (58), postao je novi šef stručnog štaba FK Bokelj. Naslijedio je na tom mestu legendarnog asa Partizana iz devedesetih, Damira Čakara (52), koji je vodio ekipu samo 12 dana.

Savićeviću junioru to će biti prvi trenerski postao u najvišem rangu crnogorskog fudbala, nakon što je do sada vodio Lovćen i sa njim igrao baraž za ulazak u prvu ligu, ali je u njemu uspješniji bio Arsenal iz Tivta. Takođe, trenirao je i Internacional iz naselja Donji Kokoti kod Podgorice.

Bokelj je poslije pet odigranih kola posljednjeplasirani tim prvenstva Crne Gore i nije ostvario nijednu pobjedu - tri poraza, dva remija. Damir Čakar vodio je Kotorane samo jednu utakmicu, protiv Sutjeske u Nikšiću (2:5), pa je podnio ostavku. Prije njega, Bokelj je vodio Slobodan Drašković.

Savićević junior bio fudbaler

Vladimir Savićević je rođen u Beogradu 1989. dok je njegov otac igrao za Crvenu zvezdu, igrao je na poziciji ofanzivnog veziste, a nosio je praktično čitave karijere dresove crnogorskih klubova - Mladosti iz Podgorice, Dečića, Crvene Stijene, Iskre, Koma i Dečića, u kojem je i završio. Njegova jedina inostrana epizoda bila je na Malti, gdje je u sezon 2014/15 igrao za Valetu.

