Ko treba da naslijedi Piksija? Pantela razbio "tišinu" o FSS: Ako želite na sljedeće prvenstvo, pozovite me za recept!

Proslavljeni fudbaler i nekadašnji funkcioner FSS poslije četiri godine "tišine" prokomentarisao rad Saveza i odgovorio na pitanje ko bi trebao da bude naredni selektor Srbije.

Izvor: MONDO/Adria Sports Conference

Marko Pantelić srpski fudbal napustio je na terenu u ljeto 2006. godine kada je iz Crvene zvezde prešao u berlinsku Hertu, a potpunu vezu sa srpskim fudbalom prekinuo je u maju 2021. godine kada je napustio Fudbalski savez Srbije u nimalo lijepim okolnostima.

Proslavljeni fudbaler, koji je tada obavljao funkciju vršioca dužnosti predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, smijenio je tog 24. maja pet članova Izvršnog odbora FSS zbog „pokušaja puča“ da bi samo 120 minuta kasnije Izvršni odbor FSS smijenio Pantelića i na njegovo mjesto postavio Nenada Bjekovića.

Nakon saopštenja u kojem je najavio da će "pučisti“ biti krivično gonjeni Pantelić se više od četiri godine praktično nije oglašavao, ali je razbio "tišinu“ ovog utorka tokom sportske konferencije u Banjaluci.

Nakon njegovog predavanja na panelu pod nazivom „Organizaciona struktura u fudbalskim institucijama“ Pantelić je dao svojevrsnu ocjenu Fudbalskog saveza Srbije.

Panteliću je postavljeno pitanje koje je glasilo: "Da li je sistem u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije možda uticao na debakl koji se skoro desio ili je rezultat nekih drugih okolnosti?", a ovo je njegov odgovor:

"Ovim pitanjem uvlačiš me u nešto što ne želim da komentarišem. Mediji znaju da od 2021. godine kada sam otišao iz Fudbalskog saveza Srbije nisam se pojavljivao u medijima. Ovo je nešto na šta sam došao zbog Republike Srpske i Banjaluke. Želim da ovo postane jedna tradicija, mislim da je ovo fenomenalna stvar. Mislim da sam u svom izlaganju već objasnio da zdrav sistem ne može da prouzrokuje loše stvari. Samim tim mislim da sam odgovorio na tvoje pitanje.

Mnoge, mnoge, hiljade medijskih zahtjeva sam odbio u proteklim godinama jer ne želim da ja budem taj koji će da unese nemir u srpski fudbal, želim da budem taj koji će da donese inovacije i koji će da donese ono što svi ljudi kojima je Srbija u srecu žele za srpski fudbal i za fudbalske institucije, a ne neko ko želi da ruši. Želim da gradim mostove, a ne da ih rušim", rekao je Pantelić.

Potom je uslijedilo i pitanje ko bi po nejgovom mišljenju bio idealan kandidat da naslijedi Dragana Stojkovića Piksija na mjestu selektora Srbije.

Izvor: MN PRESS

"Ja sam u tom trenutku kada je Piksi došao bio vršilac dužnosti predsjednika Saveza i predsjednik regiona Beograd, Fudbalskog saveza Beograda“, ispravio je Pantelić konstataciju u pitanju da je tada bio zamjenik predsjednika FSS, a potom rekao:

"Odgovoriću ti sada jednom pričom. Da ti držiš sada jedan poznati italijanski restoran i da imaš fenomenalan tiramisu i da svi dolaze i traže recept, ti kažeš 'ljudi ja ako ga dam jednom prijatelju, drugom prijatelju, trećem... oni će da daju njihovim prijateljima i na kraju niko neće da dolazi kod mene da jede tiramisu'. Tako da Ako budete željeli da odete na neko sljedeće prvenstvo, svjetsko... vi me pozovite i ja ću da vam dam recept".