logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko treba da naslijedi Piksija? Pantela razbio "tišinu" o FSS: Ako želite na sljedeće prvenstvo, pozovite me za recept!

Ko treba da naslijedi Piksija? Pantela razbio "tišinu" o FSS: Ako želite na sljedeće prvenstvo, pozovite me za recept!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Proslavljeni fudbaler i nekadašnji funkcioner FSS poslije četiri godine "tišine" prokomentarisao rad Saveza i odgovorio na pitanje ko bi trebao da bude naredni selektor Srbije.

Marko Pantelić o FSS i ko treba da naslijedi Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Adria Sports Conference

Marko Pantelić srpski fudbal napustio je na terenu u ljeto 2006. godine kada je iz Crvene zvezde prešao u berlinsku Hertu, a potpunu vezu sa srpskim fudbalom prekinuo je u maju 2021. godine kada je napustio Fudbalski savez Srbije u nimalo lijepim okolnostima.

Proslavljeni fudbaler, koji je tada obavljao funkciju vršioca dužnosti predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, smijenio je tog 24. maja pet članova Izvršnog odbora FSS zbog „pokušaja puča“ da bi samo 120 minuta kasnije Izvršni odbor FSS smijenio Pantelića i na njegovo mjesto postavio Nenada Bjekovića.

Nakon saopštenja u kojem je najavio da će "pučisti“ biti krivično gonjeni Pantelić se više od četiri godine praktično nije oglašavao, ali je razbio "tišinu“ ovog utorka tokom sportske konferencije u Banjaluci.

Nakon njegovog predavanja na panelu pod nazivom „Organizaciona struktura u fudbalskim institucijama“ Pantelić je dao svojevrsnu ocjenu Fudbalskog saveza Srbije.

Panteliću je postavljeno pitanje koje je glasilo: "Da li je sistem u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije možda uticao na debakl koji se skoro desio ili je rezultat nekih drugih okolnosti?", a ovo je njegov odgovor:

"Ovim pitanjem uvlačiš me u nešto što ne želim da komentarišem. Mediji znaju da od 2021. godine kada sam otišao iz Fudbalskog saveza Srbije nisam se pojavljivao u medijima. Ovo je nešto na šta sam došao zbog Republike Srpske i Banjaluke. Želim da ovo postane jedna tradicija, mislim da je ovo fenomenalna stvar. Mislim da sam u svom izlaganju već objasnio da zdrav sistem ne može da prouzrokuje loše stvari. Samim tim mislim da sam odgovorio na tvoje pitanje.

Mnoge, mnoge, hiljade medijskih zahtjeva sam odbio u proteklim godinama jer ne želim da ja budem taj koji će da unese nemir u srpski fudbal, želim da budem taj koji će da donese inovacije i koji će da donese ono što svi ljudi kojima je Srbija u srecu žele za srpski fudbal i za fudbalske institucije, a ne neko ko želi da ruši. Želim da gradim mostove, a ne da ih rušim", rekao je Pantelić.

 Potom je uslijedilo i pitanje ko bi po nejgovom mišljenju bio idealan kandidat da naslijedi Dragana Stojkovića Piksija na mjestu selektora Srbije.

Izvor: MN PRESS

"Ja sam u tom trenutku kada je Piksi došao bio vršilac dužnosti predsjednika Saveza i predsjednik regiona Beograd, Fudbalskog saveza Beograda“, ispravio je Pantelić konstataciju u pitanju da je tada bio zamjenik predsjednika FSS, a potom rekao:

"Odgovoriću ti sada jednom pričom. Da ti držiš sada jedan poznati italijanski restoran i da imaš fenomenalan tiramisu i da svi dolaze i traže recept, ti kažeš 'ljudi ja ako ga dam jednom prijatelju, drugom prijatelju, trećem... oni će da daju njihovim prijateljima i na kraju niko neće da dolazi kod mene da jede tiramisu'. Tako da Ako budete željeli da odete na neko sljedeće prvenstvo, svjetsko... vi me pozovite i ja ću da vam dam recept".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Pantelić Fudbalski savez Srbije fudbal Dragan Stojković - Piksi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC