Bivši fudbaler i analitičar Rade Bogdanović "olakšao" je novom selektoru i izdiktirao mu kojih sedam fudbalera uvijek mora da igra za reprezentaciju Srbije.

Izvor: YouTube/Super Indirektno kod Popa i Milana

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u vrlo osjetljivom trenutku poslije ostavke Dragana Stojkovića Piksija i njegov nasljednik se još traži. Ko god da dođe na klupu Srbije - a najveći kandidati su Veljko Paunović i Vladan Milojević - čeka ga zaista težak izazov i moraće mnogo toga da počne ispočetka.

Bivši fudbaler i analitičar Rade Bogdanović "glasa" da selektorsku poziciju preuzme Paunović, a imao je i "besplatan savjet" ko bi trebalo da čini okosnicu nove reprezentacije Srbije.

Vidi opis Rade Bogdanović izdiktirao ko uvijek mora da igra za Srbiju: Jedno ime je veliko iznenađenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na pitanje da izdiktira najboljih 11 Srbije u ovom trenutku, Rade Bogdanović se prvo zamislio i nije bio siguran da li je to moguće uraditi "iz glave": "Sad, to je teško da kažem jer to nije trenutak, a ne bih da sastavljam novom selektoru tim i da se obogati na moje konsultacije. Šalim se... Zavisi to od forme i spreme igrača", rekao je Bogdanović u emisiji "Super Indirektno s Milanom i Popom", a potom je ipak rekao šta misli.

"Trenutno? U redu. Đorđe Petrović bi mi bio zakucan na golu, on je jedan od najboljih golmana u Evropi. Dušan Vlahović bi bio zabetoniran. Na prvom sastanku bih mu rekao - 'Sine, igraćeš mi svaku, od prve do 90. minute i nikad te neću izvesti osim ako si umoran i povrijeđen.' To je zato što Vlahović igra lijevo i desno, zato što je pozitivno bezobrazan, zato što zna da se naljuti, da uđe u šansu, da lupi loptu, zabije gol... Na toj utakmici protiv Albanije je ušao u dvije šanse i nije postigao gol, što ne umanjuje kvalitete. Ima 25 godina i to je budućnost", naglasio je Bogdanović.

Vidi opis Rade Bogdanović izdiktirao ko uvijek mora da igra za Srbiju: Jedno ime je veliko iznenađenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Uz to ima još petoricu drugih fudbalera na koje bi računao da su starteri svaku utakmicu: "Mali Vasilije Kostov bi mi gazio u prvi tim jer je mlad, zna da igra, trči... Mali Aleksandar Stanković mi je oktrovenje. U posljednjoj liniji uvijek četvorica. Štoperi bi bili Milenković i Pavlović. Dva spoljna, to mi je teško, da vratim film. Na lijevoj strani imamo deficit, a desno Nedeljković."

"To je neki kostur tima", naglasio je Rade Bogdanović.

Podsjetimo, ostavka Dragana Stojkovića Piksija biće usvojena u petak na sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS) poslije čega ćemo saznati više o tome ko bi mogao da ga naslijedi.