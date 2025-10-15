"Udario me dva puta pesnicom u glavu": Ko je Ljubomir Puta Popović koji je nokautirao Radeta Bogdanovića?

Legenda beogradskih terena Ljubomir Puta Popović bio je alfa i omega Hajduka sa Liona.
Nekadašnji fudbaler, a sada analitičar Rade Bogdanović imao je zavidnu igračku karijeru, a mnogi se pitaju zašto nije ostao u fudbalu. Poznat je što bez dlake na jeziku govori o situaciji na domaćim terenima, a tokom gostovanja u emisiji "Super Indirektno" je otkrio momenat kada je prelomio da to neće biti njegov poziv.
Karijeru je zavšio prije dvije decenije, da bi se oprobao u trenerskoj ulozi u BASK-u. Međutim, legendarni Ljubomir Puta Popović mu je na način koji nikada neće zaboraviti objasnio kako funkcionišu stvari na beogradskim terenima.
"Kad sam završio igračku karijeru, htio sam da vidim šta se tu radi. Karasi je bio u BASK-u, ja sam gledao malo treninge, poslije toga je otišao Karasi i došao je Simo Krunić, to mu je bio prvi trenerski posao. Klemente je bio selektor, Simo ga je mijenjao i ja sam ga mijenjao i na utakmici u Železniku, to je bila moja četvrta utakmica u nizu, na poluvremenu uđemo u svlačionicu na 0:0 i sad ja ulazim, čekam da momci predahnu da im kažem nekoliko stvari. Ulazi odjednom čovjek, ja poslije saznam da je to pokojni Puta (Ljubomir Popović), bivši taksista, fudbaler Barbuta i finansijer i investitor Hajduka sa Liona. Ja mu kažem, gospodine, samo trenutak da završim sastanak, ne znam ni ko je. I kako sam se okrenuo, on me udara dva puta pesnicom u glavu i ja kažem, good bye. I nikad više nisam htio da radim u srpskom fudbalu", rekao je Bogdanović.
Ko je Ljubomir Puta Popović?
Bio je legenda Hajduka sa Liona. Skoro četiri decenije je predvodio klub sa Zvezdare sa direktorske funkcije i važio je za veliko ime u domaćem fudbalu. Dobro pamte beogradski tereni njegov temperament, obračune sa sudijama, igračima i članovima protivničkih tabora, što je na svojoj koži osjetio i Rade Bogdanović.
Bio je alfa i omega Hajduka sa kojim je 90-ih godina čak dva puta uspio da izbori učešće u najvišem rangu srpskog fudbala, prolazeći put od beton lige, preko nižih liga sve do fudbalske elite. Igrala se na Lionu beton liga, ali su gostovali i Zvezda i Partizan. Njegovi sinovi Bogić i Dragan su kao igrači nastupali za Hajduk, a Bogić je bio prvi strijelac tima i u to vrijeme izborio bogati transfer u Hamarbi.