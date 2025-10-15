"Rade je klošar i nedovršeni srbobosanac": Đorić mu odgovorio i rekao da je ponosan na Piksija

Rade Bogdanovć je dobio odgovor od Milovana Đorića na žestoke prozivke, tvrdi da to što je izrečeno nije istina. Ponosi se što je Piksi završio trenersku školu kod njega.

Izvor: Printscreen/Prva TV/MN Press

Rade Bogdanović pojavio se na TV ekranima poslije poraza Srbije od Albanije i ostavke koju je dao Dragan Stojković. Žestoko je isprozivao Piksija, ali ne samo njega. U emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" je za Milovana Đorića (80) rekao "da je najveći zlotvor srpskog fudbala" i objasnio da je zbog njega nastradala struka. Sada je stigao odgovor sa druge strane.

"Moram da odgovorim tom klošaru. Nagrdio sam ga dva puta, moraću opet. Rade Bogdanović pojma nema šta priča. Da objasnim srpskoj fudbalskoj javnosti sve vezano za školu za trenere. Istina je da sam bio osnivač. Pozvao me pokojni gensek Saveza Bata Bulatović i rekao da napravim školu po jasnim instrukcijama UEFA koja to traži. Radili smo po zamislima i pravilima UEFA i od iste dobijali najveća priznanja", rekao je Đorić za "Kurir".

Popularni "Bata Đora" nastavio je da proziva Radeta zbog izjava i svega što je rekao.

"Jednom prilikom sam rekao da je on nedovršeni srbobosanac. Tada sam ga umirio, nije bilo dovoljno. Tup je. Volio bih da mi kaže koja je to njegova profesija da bismo mogli on i ja da pričamo ravnopravno. Meni ne smetaju komentari od jednog takvog čovjeka. Da se radi o nekome ko je ozbiljan i stručan, onda bih se zabrinuo i potresao."

"Ponosan sam što je Piksi završio kod mene"

Objasnio je Đorić i da je posebno ponosan na to što je, sada već bivši selektor Stojković, završio njegovu trenersku školu.

"U toj školi, za koju me proziva, ne radim već 15 godina. Poslije mene došao je Dušan Savić, pa neki drugi ljudi. Ako mene pitate, mislim da su naši najbolji treneri završili baš kod mene. Bilo bi suludo da ih sad nabrajam, na šta bi to ličilo? Dragan Stojković završio je kod mene i na to sam ponosan."

Na kraju je imao poruku za Bogdanovića.

"Rade pljuje našu školu fudbala i mene, a ne kaže da je on završio istu tu školu i to je stigao sam od B do A licence. Kod mene, iako ga se ne sjećam najbolje. Koliko znam trenirao je samo BASK iz Beograda i to veoma kratko. Gdje je bio poslije? Šta je radio i koji klub je vodio? Kakve je rezultate imao?", završio je Đorić.

