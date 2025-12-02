Kako je Džejmi Vardi srušio Bolonju? Dočekao englesko vrijeme u Italiji, pa proradio (VIDEO)

Vremenski uslovi išli su naruku napadaču Kremonezea, koji je sa dva gola bio najzaslužniji za iznenađujući trijumf u Bolonji.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Džejmi Vardi našalio se da mu je vrijeme u Bolonji pomoglo da se osjeća kao kod kuće dok je postizao svoju prvu "dopjetu" (dva gola) u Seriji A za Kremoneze.

Bivša zvijezda Lester sitija vrlo brzo se privikla na život u Italiji otkako je stigao kao slobodan igrač, nakon što je sezona već počela za novog prvoligaša Kremoneze. U januaru puni 39 godina, ali je u ponedjeljak uveče bio u pravom raspoloženju, predvodeći ekipu do iznenađujuće pobjede 3:1 na gostovanju Bolonji na stadionu "Dal’Ara", čime je domaćin prekinuo niz od 12 utakmica bez poraza.

Vardi se osjeća kao kod kuće u Seriji A

To je bila njegova prva utakmica sa dva gola u Seriji A i njegova prva MVP nagrada za igrača utakmice. Da li mu je hladna decembarska noć u magli pomogla da se osjeća kao kod kuće?

"Mislim da nam je samo malo kiše nedostajalo i bilo bi kao tipična utakmica sredinom sedmice u Velikoj Britaniji u ovo doba godine", našalio se Vardi za DAZN.

"Sjajan je osjećaj postići dva gola, ali najvažnije je bilo uzeti tri boda, nastaviti taj napredak i ovo je bio još jedan korak u dobrom smjeru."

Njegovi saigrači iz Kremonezea rekli su da su iznenađeni što se engleski internacionalac nikada ne žali ni na šta, jer djeluje kao da zaista uživa u svom novom iskustvu u Italiji. Da li je primijetio da se Italijani možda previše žale i zaboravljaju da uživaju u fudbalu?

"Ne, baš i ne. Na kraju dana, nema žaljenja kada treniramo. Sve je u posvećenosti i onome što je najbolje za klub. Svi razmišljamo na isti način i svi guramo naprijed kako bismo bili sigurni da ćemo na kraju sezone imati uspješnu godinu", dodao je iskusni Englez.

Vardi sada ima četiri gola u devet nastupa u Seriji A za Kremoneze.



