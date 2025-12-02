logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako je Džejmi Vardi srušio Bolonju? Dočekao englesko vrijeme u Italiji, pa proradio (VIDEO)

Kako je Džejmi Vardi srušio Bolonju? Dočekao englesko vrijeme u Italiji, pa proradio (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vremenski uslovi išli su naruku napadaču Kremonezea, koji je sa dva gola bio najzaslužniji za iznenađujući trijumf u Bolonji.

Džejmi Vardi Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Džejmi Vardi našalio se da mu je vrijeme u Bolonji pomoglo da se osjeća kao kod kuće dok je postizao svoju prvu "dopjetu" (dva gola) u Seriji A za Kremoneze.

Bivša zvijezda Lester sitija vrlo brzo se privikla na život u Italiji otkako je stigao kao slobodan igrač, nakon što je sezona već počela za novog prvoligaša Kremoneze. U januaru puni 39 godina, ali je u ponedjeljak uveče bio u pravom raspoloženju, predvodeći ekipu do iznenađujuće pobjede 3:1 na gostovanju Bolonji na stadionu "Dal’Ara", čime je domaćin prekinuo niz od 12 utakmica bez poraza.

Vardi se osjeća kao kod kuće u Seriji A

To je bila njegova prva utakmica sa dva gola u Seriji A i njegova prva MVP nagrada za igrača utakmice. Da li mu je hladna decembarska noć u magli pomogla da se osjeća kao kod kuće?

"Mislim da nam je samo malo kiše nedostajalo i bilo bi kao tipična utakmica sredinom sedmice u Velikoj Britaniji u ovo doba godine", našalio se Vardi za DAZN.

"Sjajan je osjećaj postići dva gola, ali najvažnije je bilo uzeti tri boda, nastaviti taj napredak i ovo je bio još jedan korak u dobrom smjeru."

Njegovi saigrači iz Kremonezea rekli su da su iznenađeni što se engleski internacionalac nikada ne žali ni na šta, jer djeluje kao da zaista uživa u svom novom iskustvu u Italiji. Da li je primijetio da se Italijani možda previše žale i zaboravljaju da uživaju u fudbalu?

"Ne, baš i ne. Na kraju dana, nema žaljenja kada treniramo. Sve je u posvećenosti i onome što je najbolje za klub. Svi razmišljamo na isti način i svi guramo naprijed kako bismo bili sigurni da ćemo na kraju sezone imati uspješnu godinu", dodao je iskusni Englez.

Vardi sada ima četiri gola u devet nastupa u Seriji A za Kremoneze.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Kremoneze Bolonja Džejmi Vardi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC