Prvo "zmajevi", pa Nikola Jokić protiv Luke Dončića u Beogradu? Ovo je plan "orlova" pred Eurobasket

Poznato je kako će izgledati pripreme košarkaša Srbije pred Eurobasket 2025.

Košarkaška reprezentacija Srbije polako pravi plan uoči Eurobasketa, pa tako već znamo da će pripreme početi 28. jula. Baza srpske reprezentacije biće sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gdje su se i ranije pripremali, a odigraće tu prijateljske utakmice sa Bosnom i Hercegovinom i Poljskom, vjerovatno iza zatvorenih vrata.

Slijedi zatim selidba na Kipar, gdje će u Limasolu igrati protiv Grčke i Izraela na pripremnom turniru, pa u Njemačku gdje će na Superkupu u Minhenu igrati domaćin Njemačka, Češka i Turska.

Za kraj, slijedi pravi spektakl pošto će 21. avgusta u Beograd doći Slovenija sa Lukom Dončićem.

Što se tiče Eurobasketa, koji se igra od 27. avgusta do 14. septembra, podsjetimo da je Srbija u grupnoj fazi dobila da igra u Rigi i to protiv Letonije, Estonije, Turske, Češke i Portugala. Dobra vijest je i da se druga faza igra u Rigi, pa za srpske košarkaše neće biti selidbe, a nadamo se da će ići do kraja.

