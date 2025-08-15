Svetislav Pešić poludio zbog loše igre Srbije: "Protiv ovih 'Indijanaca' ne možemo imati kontru"

Selektor reprezentacije Srbije još jednim oštrim govorom pokušao je da "trgne" svoj tim.

Izvor: Screenshot/RTS

Reprezentacija Srbije u Minhenu igra pripremni turnir pred Evropsko prvenstvo. Međutim, u susretu protiv Češke nije sve išlo po planu, pa je selektor Svetislav Pešić u ranoj fazi meča zatražio minut odmora za svoj tim i pokušao da "trgne" ekipu.

Srbija je dosad igrača na viskom nivou i bez mnogo problema u igri. Tim je izgledao uigrano i dobro i daleko od toga da je u meču protiv Češke izgledao drugačije. Jednostavno nije bilo mnogo prilika da naš tim u početku meča zablista, a to je veoma smetalo Svetislavu Pešiću i zbog toga je održao tajm-aut na kojem nije bio ni malo blag prema svom timu.

Pogledajte kako je izgledao tajm-aut Srbije:

Pogledajte 00:51 Tajm-aut Svetislava Pešića Izvor: RTS Izvor: RTS

Pri rezultatu 29:21 za Srbiju, selektor Pešić pozvao je izabranike na kratak predah. "Protiv ovih 'Indijanaca' mi ne možemo da odigramo kontranapad. Prolaze vam iz pik end rola gdje god hoćete. Hoćete da igrate odbranu? Koja vaša odbrana, kakva odbrana? Prolaze vas, izbacuju, pogađaju. Mi igramo za nas, mi igramo našu igru, za*ebite protivnika. Dajte da iskoristimo ovu utakmicu za našu igru", pokušao je selektor da "probudi" tim.

Bonus video:

Pogledajte 03:24 Svetislav Pešić izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)