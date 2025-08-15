logo
Svetislav Pešić poludio zbog loše igre Srbije: "Protiv ovih 'Indijanaca' ne možemo imati kontru"

Nebojša Šatara
Selektor reprezentacije Srbije još jednim oštrim govorom pokušao je da "trgne" svoj tim.

tajm aut svetislava pesica protiv ceske Izvor: Screenshot/RTS

Reprezentacija Srbije u Minhenu igra pripremni turnir pred Evropsko prvenstvo. Međutim, u susretu protiv Češke nije sve išlo po planu, pa je selektor Svetislav Pešić u ranoj fazi meča zatražio minut odmora za svoj tim i pokušao da "trgne" ekipu.

Srbija je dosad igrača na viskom nivou i bez mnogo problema u igri. Tim je izgledao uigrano i dobro i daleko od toga da je u meču protiv Češke izgledao drugačije. Jednostavno nije bilo mnogo prilika da naš tim u početku meča zablista, a to je veoma smetalo Svetislavu Pešiću i zbog toga je održao tajm-aut na kojem nije bio ni malo blag prema svom timu.

Pogledajte kako je izgledao tajm-aut Srbije: 

Pogledajte

00:51
Tajm-aut Svetislava Pešića
Izvor: RTS
Pri rezultatu 29:21 za Srbiju, selektor Pešić pozvao je izabranike na kratak predah. "Protiv ovih 'Indijanaca' mi ne možemo da odigramo kontranapad. Prolaze vam iz pik end rola gdje god hoćete. Hoćete da igrate odbranu? Koja vaša odbrana, kakva odbrana? Prolaze vas, izbacuju, pogađaju. Mi igramo za nas, mi igramo našu igru, za*ebite protivnika. Dajte da iskoristimo ovu utakmicu za našu igru", pokušao je selektor da "probudi" tim.

Pogledajte

03:24
Svetislav Pešić izjava
Izvor: MONDO
(MONDO)

Tagovi

Svetislav Pešić košarka Srbija

