Košarkaši Srbije otišli u Minhen: Svetislav Pešić poveo 15 igrača, dvojica izvjesno otpala za Eurobasket

Svetislav Pešić odredio je spisak od 15 igrača koje je poveo u Minhen, na njemu nema Smailagića i Trifunovića. Sve je izvjesnije da njih dvojica nisu u konkurenciji za Evropsko prvenstvo.

Košarkaška reprezentacija Srbije putuje u Minhen i tamo će 15. i 16. avgusta da igra na pripremnom turniru pred Evropsko prvenstvo. Prvo protiv Češke (petak od 20.45), a u zavisnosti od ishoda tog meča u subotu će igrati protiv Njemačke ili Turske. Svetislav Pešić u Njemačku je poveo 15 igrača, a na spisku nema Alena Smailagića i Uroša Trifunovića što je manje-više jasan znak da oni neće konkurisati za konačnih 12.

Pred odlazak kratku izjavu o očekivanjima i onome što slijedi dao je Filip Petrušev.

"Jedan dosta dobar turnir. Želimo da se uigramo što bolje i da odmjeravamo snage sa što boljim ekipama pred Evropsko prvenstvo, da bismo bili što spremniji za početak šampionata, a u Minhenu će nam protivnici biti ekipe sa kojima smo u grupi. Idemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, da iz dana u dan budemo što bolji", rekao je Petrušev.

Ovo je spisak od 15 igrača koje je Pešić poveo u Minhen:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Nikola Topić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Vanja Marinković

Ognjen Dobrić

Dejan Davidovac

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

Balša Koprivica

Po povratku iz Minhena Srbija će imati generalnu probu za Eurobasket protiv Slovenije 21. avgusta u beogradskoj Areni.

Kako će izgledati konačan Pešićev spisak?



Ono što najviše zanima sve pred Evropsko prvenstvo (od 27. avgusta do 14. septembra) je svakako kojih 12 igrača će Pešić da povede na takmičenje. Prema viđenom na pripremnim utakmicama djeluje da postoji samo jedna dilema odnosno da li će tamo da ide Dejan Davidovac ili Tristan Vukčević. Po prikazanom djeluje da je mala prednost na strani NBA asa iz Vašingtona.

Kako stvari trenutno stoje ovo bi mogao da bude konačan spisak od 12 igrača:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Vanja Marinković

Ognjen Dobrić

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

Podsjećanja radi Srbija je u grupi A u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Češke, Estonije i Portugala.

