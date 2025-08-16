Optužba iz Denvera za selektora Srbije: "Pokrao nas Svetislav Pešić"

Pogledajte akciju koju je nacrtao Svetislav Pešić, a za koju navijači Denvera kažu da je ukradena od Denvera.

Košarkaška reprezentacija Srbije rutinski je pobijedila Češku (113:84) na Superkupu u Minhenu, a kao i obično sve se vrtilo oko najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića. Iako statistički ne može da se kaže da je dominirao kao što smo navikli od njega u NBA ligi, učinio je više nego dovoljno da se "orlovi" plasiraju u finale pripremnog turnira i bore za trofej i prije Eurobasketa.

To se vidjelo već od prvog napada kada je odigrao akciju za Nikolu Jovića, a za koju su Amerikanci - odnosno navijački profil Denvera - optužili selektora Svetislava Pešića da je "pokrao" Nagetse. Pogledajte taj potez:

Coach Pesic and Serbia stole the Nuggets ‘first play of the game’ playpic.twitter.com/8LgYwFpYEV — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)August 15, 2025



To je inače akcija koju Denver godinama već igra kao prvu na utakmici, i pokazala se kao vrlo uspješna, međutim jasno je da ne može da je izvede baš svaki igrač na svetu. Zato naravno Jokić, koji prima loptu na "kapici" i asistira brzo igraču koji utrčava na prodor, igra tu ključnu ulogu i zaboravlja se i bitna stvar - Ognjen Stojaković je asistent i u Denveru, kao i u reprezentaciji Srbije, tako da tu nema nikakvog govora o krađi.

Kako je Jokić odigrao protiv Češke?

Nije se previše umarao Nikola Jokić, ali je uspio da bude u centru pažnje. Zabilježio je 12 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok je posebno upadljiva bila njegova "četvorka" u drugom poluvremenu, kao i "šamaranje" lopte ka Aleksi Avramoviću koje se takođe dopalo navijačima Denvera.

S obzirom na to da se danas od 20.45 igra finale u Minhenu protiv Njemačke, selektor Pešić ga nije mnogo koristio i čuvao ga je za taj važniji duel.

