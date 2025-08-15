Srbija protiv Češke brojala do 113, ali su "orlovi" ljutili selektora Svetislava Pešića

Srbija je pobijedila Češku u Minhenu.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Reprezentacija Srbije pobijedila je Češku 113:84 na turniru u Minhenu i zakazala susret sa reprezentacijom Njemačke na njihovom terenu koji će se odigrati već u subotu. Srpski tim nije izgledao sjajno na početku, ali je do poluvremena imao plus 13 (61:48). Ipak, "orlovi" su u drugom poluvremenu uspjeli da konsoliduju redove i pokazali igru kakvu smo navikli da gledamo i u prethodnim mečevima kada su vrlo dominantno diktirali ritam.

Izabranici Svetislava Pešića startovali su očekivano i vrlo brzo imali 10:3. Međutim, tim nije nastavio u željenom ritmu, pa i pored vođstva "orlova" selektor nije bio zadovoljan igrom svog tima. Češka je bila raspoložena izvan linije 6,75, pa je tako smanjivala zaostatak, dok je srpska ekipa uglavnom bila vođena igrom Bogdana Bogdanovića.

Baš zbog toga - Srbija je bila u gotovo najjačem sastavu - očekivanja su bila da će oslabljena Češka posustati. U timu rivala nije bilo Jana Veselog, ali i Tomaša Satoranskog, međutim, rivalu kao da je to prijalo, pa je igrao sve bolje.

I jeste Srbija imala dvocifrenu prednost dobrim dijelom meča, ali svako smanjivanje zaostatak nije odgovaralo srpskom timu. Veliki problem predstavljala je odbrana - koja je dosad bila zaštitni znak srpskog tima - pa je Srbija imala dosta problema da zaustavi nalet rivala. Do poluvremena "orlovi" su imali 61:48, ali utisak je bio da bi Srbija morala mnogo, mnogo bolje.

Srbija je sve vrijeme imala značajnu prednost (plus 20), ali utisak je bio da je Selektor Pešić želio više. Igra "orlova" u drugom poluvremenu izgledala je bolje, ali problem je bio broj faulova koji je imao Nikola Jokić, pošto je do 27. minutu već imao četiri. Ipak, Srbija je imala spremnog Nikolu Milutinova koji je nastavio da održava kontrolu u reketu Srbije.

Posustala je Češka u posljednjoj dionici, a i Srbija je tada imala plus 24 (92:68). Spustila je i Srbija nogu sa gasa, ali daleko od toga da je igrala loše. Ponovo je srpski tim vezao nekoliko serija, a Češka pokušavala da izvrati, ali razlika je bila poprilična da bi se pobjeda "orlova" dovela u pitanje.

Srbija: Bogdanović 20, Jokić 12, Jović 10, Milutinov 10, Avramović 9, Dobrić 8, Gudurić 8, Petrušev 8, Marinković 7, Vukčević 7, Davidovac 5, Topić 5, Jović S, Koprivica.

(MONDO)