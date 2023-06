ŠTA NIKOLA JOKIĆ VOZI? Srpski košarkaš ima tri skupocjena automobila - jedan je kupio odmah poslije svadbe

Nikola Jokić ima tri automobila koja najčešće vozi...

Nikola Jokić stigao je u Srbiju. Poslije osvajanja titule u NBA ligi i slavlja na ulicama Denvera, pa potom i u Las Vegasu, došao je kući. Odmah se uputio ka Somboru sa svojom suprugom Natalijom i ćerkom Ognjenom. Tamo će već u nedjelju ići da gleda konjičke trke na hipodromu, kao što je i najavio.

Dok obožava konje i uživa u tome, srpski centar voli i automobile. Tako u svojoj garaži ima tri skupocjena auta. Dva su iz Italije, a jedan je iz Njemačke. U pitanju su dva Lamborginija i jedan Mercededes. Upravo je posljednji, auto njemačke marke kupio odmah poslije svadbe. Mercedes-Benz AMG g63. Za pet sekundi ubrzava od 0 do 100 kilometara i maksimalna brzina je 210 km/h. Cijena ovog automobila u Njemačkoj je oko 270.000 evra.

Taj automibl ima i četiri programa vožnje, pogon preko četiri osovine i ima zaštitne panele, gume, blokade diferencijala i to ga čini spremnim da se bori sa svim preprekama. Pogledajte i kako taj auto izgleda:

Drugi automobil je Lamborgini Hurakan. Njegova maksimalna brzina je čak 325 km/h i od 0 do 100 dolazi za 3,2 sekunde i njegova cijena je oko 300.000 evra. Treći automobil je Lamborgini Aventador S. On je ujedno i najbrži, pošto može da ide do 350 km/h i za 2,9 sekundi dolazi od 0 do 100 km/h. Cijena ovog automobila je oko 380.000 evra.

