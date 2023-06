Legendarni Hrvat hvalio Jokića, a voditelj se skinuo do pojasa! Haos u studiju: "Prikaži ga, da vide ljudi!" (VIDEO)

Dvojica Hrvata pričali o Nikoli Jokiću, pa napravili šou u studiju.

Nikola Jokić je trenutno najbolji košarkaš na svijetu - novi je šampion NBA lige sa Denver Nagetsima, MVP je finala u kojem su savladali Majami, a i dvostruki je MVP regularnog dijela najjače košarkaške lige na svijetu. Sve to ne može da prođe bez reakcija u regionu, pa je o nevjerovatnim partijama srpskog centra govorio nekadašnji hrvatski košarkaš Gordan Giriček.

Bivši košarkaš Cibone, reprezentativac Hrvatske i bek u nekoliko NBA timova gostovao je u hrvatskom "podkastu Inkubator", gdje je bio akter jedne izuzetno bizarne situacije. Dok je on objašnjavao sve detalje o Nikoli Jokiću, voditelj se presvlačio pred kamerama i tako mu potpuno remetio koncentraciju. Nekadašnji igrač Memfisa, Jute, Orlanda, Filadelfije i Finiksa morao je da zastane, požali se na tretman i nastavi tek nakon što je uspio da dođe sebi od ove scene. Inače, voditelj je isprobavao dresove koje je od gosta dobio na poklon, dok je Giriček pričao o tome da je Nikola Jokić "ubica" na terenu!

"Teško da će se Jokić promijeniti i da će igrati bolju odbranu, a ako izgubi kilograme vjerovatno neće biti toliko dominantan u napadu jer ima tu masu. Tako da je to diskutabilno. Da je Šekil O'Nil mogao da pogađa slobodna bacanja, imao bi prosjek 60 poena po meču u ono vrijeme. Šta bi bilo kad bi bilo je teško reći, ali da bi bio ubica... I sada je ubica, a kamoli da igra u oba smjera", počeo je Giriček i zatim se osvrnuo na Jokićevu karijeru: "Vjerujem da niko nije (očekivao) s obzirom na fizikalije, ali knjigu ne treba gledati po koricama. Tako je i kod njega. Znači, on je nesumnjivo talenat, definitivno je talenat. Ma ne mogu opet i opet radi iste stvari, ne mogu da pričam! Majke mi moje, ne mogu, kao da govorim zidu. Prikaži ga, da vide ljudi zašto ja ne mogu da pričam, daj molim te da ne ispadam smiješan! Šta pišu ljudi u komentarima, da li kapiraju zašto ne mogu da pričam? Definitivno je talenat, on i Dončić su sebe pokazali i dokazali i u Evroligi ili ABA ligi, u sistemu koji je mnogo komplikovaniji. Teže je postići koš, a oni su se dokazali kao MVP igrači! Ne mogu reći da mu je način igre u NBA trenutno olakšao posao i da je to jedini razlog. Definitivno mu je olakšalo da može da igra na taj način, ali i da su čvršće odbrane on bi svojim talentom, znanjem i talentom našao nišu i u devedesetim godinama. To su igrači koji su vanserijski i koji će u svako doba biti dominantni, kao da stavite Džordana u današnju ligu. To su talenti koji se pronađu jednom u deset generacija."

Nekadašnji hrvatski košarkaš o najboljem igraču na svetu. Izvor: YouTube/Podcast Inkubator

Iako Luku Dončića i Nikolu Jokića već sada mnogi smatraju za najbolje igrače u istoriji košarke na ovim prostorima, Giriček je istakao da su i trojica Hrvata bili na tom nivou. On je svoje nekadašnje saigrače Tonija Kukoča, Dražena Petrovića i Dina Rađu pomenuo kao najbolje u istoriji svoje zemlje, a ljubitelji košarke koji se sjećaju mečeva od pre tridesetak godina bi mogli da se usaglase sa tim mišljenjem.

"Po mom mišljenju, na tom nivou je bio Kukoč, bio je Dražen, bio je Rađa. To su naša tri, po mom mišljenju, najbolja igrača. Bojan Bogdanović postiže po 20 poena, ali to je ipak novije vrijeme. Ne oduzimam njegov kvalitet, on sa lakoćom postiže poene i ima strahovit lagan i precizan šut za tri poena, ali ipak s obzirom na način na koji se igra i broj šutnutih trojki cijele ekipe to mu olakšava da postiže toliko poena. On je odličan igrač, ali ga ne bih stavio u kategoriju ove trojke. Oni su neprikosnoveni u istoriji Hrvatske", zaključio je Giriček.