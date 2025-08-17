"Šta je ovo Jokić uradio?": Amerikanci ne mogu da vjeruju da je ovako zakucao

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić dobio je posebnu inspiraciju u dresu Srbije

Izvor: Twitter/DNVR_Nuggets

Nikola Jokić zakucao je na zagrijavanju za meč Srbije u Minhenu i iznenadio Amerikance. Navijački nalog njegovog kluba Denver Nagetsa objavio je video-snimak na kojem se vidi kako Somborac zakucava sa obje ruke, iza leđa, uz komentar koji ne krije čuđenje: "Nisam znao da brat ovo krije kod sebe".

Pogledajte Jokićevo zakucavanje pred utakmicu Srbije.

HE DID WHAT ⁉️



pic.twitter.com/IqzWt6wTKf — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)August 17, 2025

Nikola Jokić i saigrači u Njemačkoj su imali dvije važne provere za Eurobasket u Rigi, koji počinje 27. avgusta. Srbija je u Minhenu pobijedila Češku i Njemačku, a u četvrtak će imati "generalnu probu" protiv Slovenije u Beogradskoj areni.

Biće to prilika da navijači Srbije gledaju kako Nikola igra na terenu na kojem će biti i Luka Dončić. I ko zna, možda i beogradsku publiku počasti jednim zakucavanjem?