logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šta je ovo Jokić uradio?": Amerikanci ne mogu da vjeruju da je ovako zakucao

"Šta je ovo Jokić uradio?": Amerikanci ne mogu da vjeruju da je ovako zakucao

0

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić dobio je posebnu inspiraciju u dresu Srbije

Nikola Jokić zakucao na utakmici Srbije Izvor: Twitter/DNVR_Nuggets

Nikola Jokić zakucao je na zagrijavanju za meč Srbije u Minhenu i iznenadio Amerikance. Navijački nalog njegovog kluba Denver Nagetsa objavio je video-snimak na kojem se vidi kako Somborac zakucava sa obje ruke, iza leđa, uz komentar koji ne krije čuđenje: "Nisam znao da brat ovo krije kod sebe".

Pogledajte Jokićevo zakucavanje pred utakmicu Srbije.

Nikola Jokić i saigrači u Njemačkoj su imali dvije važne provere za Eurobasket u Rigi, koji počinje 27. avgusta. Srbija je u Minhenu pobijedila Češku i Njemačku, a u četvrtak će imati "generalnu probu" protiv Slovenije u Beogradskoj areni.

Biće to prilika da navijači Srbije gledaju kako Nikola igra na terenu na kojem će biti i Luka Dončić. I ko zna, možda i beogradsku publiku počasti jednim zakucavanjem?

Tagovi

Nikola Jokić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC