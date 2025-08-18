logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksa Avramović o Nikoli Jokiću: "Ljudi, to u životu nisam vidio, uopšte nismo svjesni"

Aleksa Avramović o Nikoli Jokiću: "Ljudi, to u životu nisam vidio, uopšte nismo svjesni"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bek reprezentacije Srbije priznao da je zanijemio zbog Nikole Jokića u reprezentaciji Srbije.

aleksa avramovic o nikoli jokicu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reprezentacija Srbije sprema se za Eurobasket u Letoniji (od 27. avgusta), a najveća zvijezda turnira bez dileme biće Nikola Jokić. Najbolji igrač svijeta sa saigračima radi nedjeljama za napad na evropsko zlato i izbliza pokazuje saigračima na treninzima i mečevima kako izgleda njegova svakodnevnica na terenu.

To im je zlatna prilika da uče i sigurno je dobro koriste. Bek nacionalnog tima Srbije Aleksa Avramović osjeća privilegiju svaki put kada stane na teren sa njim.

"Imao sam sreću da treniram sa njim par dana prije povrede desne ruke u reprezentaciji, to je čudo. Ma, ono je zezanje. On je veliki radnik na treningu reprezentacije, baš ima svoju rutinu, šutira, trenira. Kada dođete na taj nivo profesionalne košarke, svako ima svoju rutinu i svoje treninge poslije timskih. Međutim, način na koji razumije igru i na koji provlači pasove kroz noge, iza ušiju... Sve unaprijed radi. Svi ostajemo budni da bismo gledali kako osvaja titulu", govorio je Avramović na početku olimpijskog ljeta 2024.

Naglasio je Aleksa da je Jokić košarkaški snagator sa nježnim dodirom.

"On ima ogromno tijelo, on je 215 centimetara, sa širokim ramenima, sa sjajnim osjećajem za prostor, ima 'soft touch', sve radi lagano. Ako dođe neki gorostasan, izvući će ga na pik-end-pop, ako dođe kratak, kaže 'hajde, tebe ću da ubacim dole'. Ako ga udvoje, on će da baci pas. U svemu ima rješenje", rekao je Aleksa Avramović u "Nikola Radin Podcast".

"Bodiroga mi omiljeni, ali Jokić je jedan u milijardu"

Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Uoči ovogodišnjeg okupljanja reprezentacije Srbije, Aleksa je rekao da mora da svrsta Jokića i ispred svog idola, Dejana Bodiroge.

"Meni je Bodiroga omiljeni igrač, zbog njega sam nosio 'broj 4'. Za Srbe je možda najveći igrač ikada poslije svega što je uradio, Argentina 2002, svjetsko 1998. Eurobasket 2002... Ali Joka je jedan u milijardu. Dončić je dobar, Janis je dobar, ali nije to - to u poređenju sa Jokićem. Isto su neviđene brojke, ali on kad uđe na teren 'plus 40', bez njega 'minus 50'", kazao je on za podkast "6.75 range"

"To u životu nisam vidio i nismo svjesni koliko je veliki igrač i koliki je superstar. Njega to ne zanima, ali sam počastvovan sam jer sam dijelio teren sa njim. Kada ode u penziju, biće možda jedan od najboljih svih vremena, a najbolji srpski igrač koliko god da mi je teško pored Dejana Bodiroge, mislim da je prešao sve. To su druge stvari, on nema loš potez. Analiziraj mu sve utakmice, nećeš naći dva loša poteza", dodao je Aleksa Avramović.

Zajedno sa Jokićem, Aleksa se ove nedjelje sprema za četvrtak i za posljednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo, protiv Slovenije u četvrtak u Beogradskoj areni.

Bonus video: 

Pogledajte

03:10
Aleksa Avramović
Izvor: KSS
Izvor: KSS

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksa Avramović Nikola Jokić košarka Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC