Aleksa Avramović o Nikoli Jokiću: "Ljudi, to u životu nisam vidio, uopšte nismo svjesni"

Bek reprezentacije Srbije priznao da je zanijemio zbog Nikole Jokića u reprezentaciji Srbije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reprezentacija Srbije sprema se za Eurobasket u Letoniji (od 27. avgusta), a najveća zvijezda turnira bez dileme biće Nikola Jokić. Najbolji igrač svijeta sa saigračima radi nedjeljama za napad na evropsko zlato i izbliza pokazuje saigračima na treninzima i mečevima kako izgleda njegova svakodnevnica na terenu.

To im je zlatna prilika da uče i sigurno je dobro koriste. Bek nacionalnog tima Srbije Aleksa Avramović osjeća privilegiju svaki put kada stane na teren sa njim.

"Imao sam sreću da treniram sa njim par dana prije povrede desne ruke u reprezentaciji, to je čudo. Ma, ono je zezanje. On je veliki radnik na treningu reprezentacije, baš ima svoju rutinu, šutira, trenira. Kada dođete na taj nivo profesionalne košarke, svako ima svoju rutinu i svoje treninge poslije timskih. Međutim, način na koji razumije igru i na koji provlači pasove kroz noge, iza ušiju... Sve unaprijed radi. Svi ostajemo budni da bismo gledali kako osvaja titulu", govorio je Avramović na početku olimpijskog ljeta 2024.

Naglasio je Aleksa da je Jokić košarkaški snagator sa nježnim dodirom.

"On ima ogromno tijelo, on je 215 centimetara, sa širokim ramenima, sa sjajnim osjećajem za prostor, ima 'soft touch', sve radi lagano. Ako dođe neki gorostasan, izvući će ga na pik-end-pop, ako dođe kratak, kaže 'hajde, tebe ću da ubacim dole'. Ako ga udvoje, on će da baci pas. U svemu ima rješenje", rekao je Aleksa Avramović u "Nikola Radin Podcast".

"Bodiroga mi omiljeni, ali Jokić je jedan u milijardu"

Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Uoči ovogodišnjeg okupljanja reprezentacije Srbije, Aleksa je rekao da mora da svrsta Jokića i ispred svog idola, Dejana Bodiroge.

"Meni je Bodiroga omiljeni igrač, zbog njega sam nosio 'broj 4'. Za Srbe je možda najveći igrač ikada poslije svega što je uradio, Argentina 2002, svjetsko 1998. Eurobasket 2002... Ali Joka je jedan u milijardu. Dončić je dobar, Janis je dobar, ali nije to - to u poređenju sa Jokićem. Isto su neviđene brojke, ali on kad uđe na teren 'plus 40', bez njega 'minus 50'", kazao je on za podkast "6.75 range"

"To u životu nisam vidio i nismo svjesni koliko je veliki igrač i koliki je superstar. Njega to ne zanima, ali sam počastvovan sam jer sam dijelio teren sa njim. Kada ode u penziju, biće možda jedan od najboljih svih vremena, a najbolji srpski igrač koliko god da mi je teško pored Dejana Bodiroge, mislim da je prešao sve. To su druge stvari, on nema loš potez. Analiziraj mu sve utakmice, nećeš naći dva loša poteza", dodao je Aleksa Avramović.

Zajedno sa Jokićem, Aleksa se ove nedjelje sprema za četvrtak i za posljednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo, protiv Slovenije u četvrtak u Beogradskoj areni.

Bonus video:

Pogledajte 03:10 Aleksa Avramović Izvor: KSS Izvor: KSS

(MONDO)