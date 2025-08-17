Koga će Svetislav Pešić precrtati za Eurobasket 2025? U ovom trenutku to i nije toliko bitno, pošto je napravio tim u kome sve funkcioniše i svi znaju svoje uloge. Kakvu god da dobiju, znaće da je iskoriste zarad zajedničkog cilja - zlata.

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetislav Pešić trenerskim poslom počeo je da se bavi još 1982. godine u Bosni i malo je situacija koje još mogu da se dese u košarci, a da ne osjeti "deža vi". Ipak, uoči odluke oko konačnog spiska košarkaša Srbije koje će povesti na Eurobasket 2025, moglo bi da se konstatuje da mu se ovo - nikad nije dogodilo.

Nekoliko dana pred početak turnira Svetislav Pešić na okupu ima 17 košarkaša koji gotovo ravnopravno zaslužuju da budu u najboljih 12, tako da je pred njim istovremeno i najlakši i najteži posao.

Vidi opis Pešiću se nikad ovo nije desilo, a 40 godina je trener: Ima najlakši i najteži posao na svijetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Najteži zbog toga što će petorici ipak morati da kaže "hvala, vidimo se drugi put", a najlakši opet iz razloga da koga god na kraju izabere - neće pogriješiti. Baš to mu je dokazala ekipa na pripremama gdje su zaista svi igrali odličnu košarku i dokazali da Srbija ima sistem u kome apsolutno sve funkcioniše jer svako zna svoju ulogu i zadatak, tako da ko god je na terenu ne postoji zabrinutost da su "orlovi" ranjivi.

Sve se vrti oko Nikole Jokića

Izvor: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Naravno, u centru tog sistema koji Svetislav Pešić forsira je Nikola Jokić koji igra čini se još bolje nego na prethodnim Olimpijskim igrama. Nije naravno Jokić morao da daje još "sto odsto" na pripremama, ali dovoljno je bilo vidjeti da se sada još bolje razumije sa saigračima. I oni bolje razumiju njegovu viziju.

Tako je bilo "bekdor" protrčavanja, spektakularnih asistencija i akcija koje viđamo i na mečevima Denvera, dok je dobra vest i da odlično funkcioniše i šut za tri poena - poslije povratnog pasa.

Takođe, Svetislav Pešić može da bude zadovoljan i kako je Srbija izgledala i kada njega nije bilo na parketu. Pronađen je sistem sa Nikolom Milutinovim, dok je mladi Tristan Vukčević pokazao da je opasna prijetnja spolja kada dobije šansu. Dakle, tu više nema nikakvog straha "šta ako nema Jokića".

Plejmejkeri i bekovi? Samo jedna dilema

Izvor: MN PRESS

Praktično jedina dilema Svetislav Pešića je - šta sa Vasilijem Micićem? Plejmejker reprezentacije Srbije vuče povredu i zbog nje nije igrao na pripremnim utakmicama, a pitanje je da li će biti spreman i za 21. avgust i meč sa Slovenijom. U dogledno vrijeme, tokom grupne faze Eurobasketa, trebalo bi da se u potpunosti oporavi i tu se postavlja pitanje da li će ga Pešić povesti i čekati...

S druge strane znamo već da su veteran Stefan Jović i mladi Nikola Topić spremni da ga zamijene, i to su pokazali do sada na pripremama, tako da čak i da Micić ne bude mogao da igra - Srbija neće morati da "gricka nokte" kao nekada.

Na sve to znamo da na mestu plejmejkera mogu da odgovore i Avramović, Bogdanović, Gudurić...

Ko će biti "igrači uloge" ovoga puta?

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija nije samo Nikola Jokić i nije samo Bogdan Bogdanović, pokazalo se mnogo puta, tako da će izuzetno važan doprinos imati i "igrači uloge" koje Svetislav Pešić i inače obožava. To su igrači koji sa klupe ulaze da promijene ritam, postignu dvije trojke, odigraju dvije dobre odbrane, ukradu loptu... I njih zaista ima u izobilju - i najvažnije - kod njih ne postoji sujeta.

Tako su recimo svi ostavili dobar utisak protiv Kipra, a protiv Češke je Dobrić ubacio 8 poena, Marinković 7, Davidovac 5... Najmanje šanse tu ima Davidovac koji se vraća poslije teške povrede leđa i nije još na maksimumu.

Povremeno su znali da zablistaju i Uroš Trifunović i Balša Koprivica, koji imaju nešto manje minuta u dresu sa srpskom trobojkom i koji bi sigurno bili putnici na Eurobasket da je moguće povesti još neko ime, dok Alen Smailagić zbog povrede nije nastupio niti na jednoj utakmici i zbog toga će vjerovatno biti prekobrojan.

Kako će dakle izgledati spisak Srbije?

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Kao i obično, Svetislav Pešić će vjerovatno čekati do posljednjeg trenutka da "presiječe" oko spiska, pre svega zbog povreda koje su uvek najveća noćna mora svakog trenera. Tako da kod njega postoje vjerovatno dvije varijante, sa ili bez Vasilija Micića, tako da su male šanse da ikoga iznenadi.

Na spisku bi dakle trebalo da budu sledeći igrači, ali treba sačekati i šta će biti sa Davidovcem:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Nikola Topić (Vasilije Micić)

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Ognjen Dobrić

Vanja Marinković

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

Raspored Srbije na Eurobasketu 2025

Poslednju pripremnu utakmicu Srbija će odigrati 21. avgusta protiv Slovenije u "Beogradskoj areni", poslije čega će se uputiti u Rigu gdje će provesti čitav Eurobasket.

27. avgust: Srbija - Estonija

29. avgust: Srbija - Portugal

30. avgust: Letonija - Srbija

1. septembar: Srbija - Češka

3. septembar: Turska - Srbija

6. septembar - osmina finala

9. septembar - četvrtfinale

12. septembar - polufinale

14. septembar - finale

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!