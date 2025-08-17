"Možda je dobro, a možda i nije": Svetislav Pešić o pobjedama Srbije pred Eurobasket

Selektor Srbije Svetislav Pešić o pobjedama svog tima i problemu pred Eurobasket, do koje je ostala još samo jedna pripremna utakmica.

Selektor Svetislav Pešić oglasio se poslije pobjede Srbije na pripremnom "Superkupu" u Minhenu. Njegov tim je pobijedio Nemačku u finalu i osvojio trofej, čime je sa dobrim osjećajem završio još jedan mini-ciklus priprema za Eurobasket, koji počinje 27. avgusta.

"Mnoge stvari su večeras bile dobre, ali najvažnije je da smo imali najjačeg do sada protivnika, kandidata za medalje na Eurobasketu. Vidjeli ste fantastičnu ekipu, izuzetno organizovanu u odbrani, izuzetnu u kontranapadu, sve što odlikuje vrhunske ekipe kao što je Njemačka. Bila je prepuna dvorana, odlična atmosfera, bila nam je potrebna jedna ovakva utakmica u pripremnom periodu i time sam najzadovoljniji", rekao je Pešić poslije utakmice za sajt Košarkaškog saveza Srbije.

"Možda je dobro uvijek pobijediti u pripremnim utakmicama, a možda i nije, time se sada ne bavim, već našom igrom. Bavim se našom igrom, da vidim igrače, koliko su spremni, da svakome malo podijelim minute i vidim dokle su stigli u invididualnoj formi i to je to", dodao je on.

"Nažalost, igramo samo još jednu utakmicu"

Žali selektor zbog činjenice da njegov tim u posljednjih 10 dana pred Eurobasket ima samo jednu zakazanu pripremnu utakmicu, protiv Slovenije u četvrtak u Beogradskoj areni.

"Završili smo mini-ciklus, očekuje nas još nedjelju dana do odlaska na Evropsko prvenstvo, to ćemo probati da iskoristimo na najbolji mogući način. Nažalost, imamo još samo jednu utakmicu protiv Slovenije, možda bi nam falila još jedna, vidjećemo, da bilo šta organizujemo jer nam je potrebno malo igre. Imamo nekoliko novih igrača koji bi trebalo još da razumiju kolektivnu taktiku i zahtjeve naše zajedničke igre u odbrani i napadu. Idemo sa dobrim osjećajem u sljedeći mini ciklus", dodao je Pešić.

