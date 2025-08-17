"Mali, ovo je tvoje": Zbog ovoga je Bogdan kapiten, pogledajte koliko je obradovao Topića!

Pogledajte kako je Bogdan Bogdanović obradovao Nikolu Topića tako što mu je dao pehar u ruke.

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je Superkup u Minhenu pobijedivši Njemačku 91:81, a pehar je u ime "orlova" podigao kapiten Bogdan Bogdanović. Ipak, nije se dugo zadržao u njegovim rukama, pošto je Bogdanović odmah po preuzimaju trofeja od Marka Pešića prstom pokazao ka najmlađem u timu - Nikoli Topiću.

Odmah ga je tražio pogledom i predao mu pehar, a zatim su zajedno pozirali sa ostatkom tima. Pogledajte kako je to izgledalo na kraju susreta u Minhenu:

Pogledajte 00:58 Bogdan Bogdanović dao pehar Nikoli Topiću Izvor: RTS Izvor: RTS

Tim potezom Bogdan Bogdanović još jednom je potvrdio zašto je kapiten reprezentacije Srbije jer je imao sigurno dobar razlog da ohrabri mladog Topića, a čini se da ga je odlično prihvatio i ostatak tima. Zajedno su pozirali tako što su podigli prst desne ruke, svi sem Nikole Jokića, a dok ne saznamo o čemu se radi pretpostavićemo da je neka interna šala.

SRBIJA: Petrušev 9, N. Jović 22 (7-4 za tri), Bogdanović 11 (4 sk, 4 as), Koprivica, Marinković 5 (5 sk), Vukčević 11 (5 sk), Dobrić, Jokić 7 (8 sk, 7 as), Gudurić 11 (4 as), S. Jović 2, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 6 (5 sk), Topić.

Da li će Topić biti u sastavu Srbije za Eurobasket?

Izvor: MN PRESS

Za sada je to i dalje neizvjesno, ali su šanse vrlo dobre da se tako nešto desi. Iako ga nije bilo na meču protiv Njemačke, imao je vrlo dobru "rolu" na ostalim prijateljskim utakmicama koje je igrao. Takođe, Srbija ima problema sa plejmejkerima jer je povrijeđen Vasilije Micić i pitanje je da li će uopšte moći da ide na Eurobasket, što znači da bi tu Topić mogao da ima prednost.

Podsjetimo, posljednji meč pred Eurobasket Srbija igra 21. avgusta protiv Slovenije u "Beogradskoj areni".

