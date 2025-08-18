Svetislav Pešić mora da skrati spisak: Eurobasket samo što nije počeo, a Srbiji jedno nedostaje

Svetislav Pešić moraće uskoro da skrati spisak putnika za Eurobasket, a otkrio je da nedostaje bar još jedan meč uoči puta u Rigu i svega što tamo čeka "orlove".

Srbija je jedan od glavnih favorita za zlato na predstojećem Evropskom prvenstvu. Sa Nikolom Jokićem u timu šanse za najsjajnije odličje rastu, ali treba to da se dokaže i na parketu. Upisala je srpska reprezentacija sve pobjede u pripremnom periodu i tako potvrdila da se nalazi u odličnom raspoloženju u posljednjoj nedjelji pred put u Rigu.

To ujedno znači i da Svetislav Pešić mora da donese konačnu odluku vrlo brzo. I da u narednim danima pošalje konačan spisak od 12 igrača na koje računa za Eurobasket. Ko će se naći tamo, odgovor na to pitanje zna vjerovatno samo selektor koji je o ocjeni priprema pričao poslije pobjede protiv Njemačke.

"Mnoge stvari su bile dobre najvažnije je to da smo imali najjačeg protivnika do sada, kandidata za medalju na Eurobasketu. Vidjeli ste fantastičnu ekipu, organizovanu u odbrani, izuzetnu u kontranapadu, sve što odlikuje vrhunske ekipe. Bila nam je potrebna jedna ovakva utakmica", rekao je Pešić tada.

Šta nedostaje Srbiji?

Srbija je u pripremnom periodu ostvarila dvije pobjede iza zatvorenih vrata (protiv Bosne i Hercegovine i Poljske), pa je na turniru na Kipru savladala Grčku i Kipar, a onda na turniru u Minhenu Češku i Njemačku. Šta još nedostaje ekipi? Još mečeva. Tako kaže selektor. Generalnu probu imaće protiv Slovenije u beogradskoj Areni 21. avgusta.

"Možda je dobro pobjeđivati na pripremama, a možda i nije, ne bavim se time sada, već našom igrom. Nažalost, imamo još samo jednu utakmicu protiv Slovenije. Možda bi nam falila još jedna, vidjećemo da organizujemo bilo šta. Potrebno nam je još malo igre. Ima nekoliko novih igrača koji bi trebalo da razumiju kolektivnu taktiku i zahteve naše zajedničke igre u odbrani na obe strane terena", poručio je Pešić.

Kakve dileme Pešić ima?

Srbija je u grupi A sa reprezentacijama Češke, Letonije, Estonije, Turske i Portugala i sve mečeve igraće u Rigi. Otputovaće tamo 25. avgusta, a prije toga Pešić mora da pošalje konačan spisak od 12 igrača. Kakve dileme ima selektor? Djeluje da postoje samo dvije dileme.

Prva i glavna je zdravstveno stanje Vasilija Micića. Ukoliko on ne bude dovoljno spreman, na njegovo mesto najvjerovatnije će da "uskoči" Nikola Topić. Ako je spreman, a naznake toga dao je predsjednik KSS Nebojša Čović, onda će biti na spisku. Druga dilema je o tome da li će da vodi Tristana Vukčevića ili Dejana Davidovca, ali ako je sudeći po pripremnim mečevima i minutaži koju su imali, prednost je na strani NBA košarkaša iz Vašingtona.

Ovako bi mogao da izgleda spisak Srbije:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Vanja Marinković

Ognjen Dobrić

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

